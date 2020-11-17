Bài đăng truy tìm kẻ gạ vợ qua đêm của nam diễn viên Hiếu Hiền thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, ai nấy đều bức xúc thay cho anh.

Mới đây, Hiếu Hiền bức xúc đăng tải đoạn tin nhắn của một người lạ nhắm đến vợ anh lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, người này đã dùng những từ ngữ thiếu tế nhị để gạ bà xã Hiếu Hiền qua đêm.

Nam diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” nhờ dân mạng truy tìm danh tính người này và hứa hậu tạ 5 triệu cho ai tìm ra đối tượng: “Ai truy được gương mặt này, số điện thoại có luôn nhé, chính chủ luôn, sẽ hậu tạ 5 triệu. Để tao coi mày có bản lĩnh không? Nhờ các anh em chia sẻ để sớm dạy cho nó đàng hoàng…”

Hiếu Hiền bức xúc nhờ cộng đồng mạng truy tìm người nhắn tin gạ vợ anh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng bức xúc thay cho Hiếu Hiền, đồng thời ủng hộ nam diễn viên tìm ra danh tính kẻ gửi tin nhắn trên: “Sao trên đời lại có kiểu người như vậy, làm cho ra lẽ đi anh”, “Đâu phải mạng xã hội rồi muốn nhắn tin sao cũng được”, “Để em tìm hộ một tay”, “Thể loại gì đây trời”, “Bình tĩnh anh à. Biết địa điểm thì hỏi người dân xung quanh để xác định đối tượng xem ngày thường ra sao?”…

Hiếu Hiền bên vợ và các con - Ảnh: Internet

Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, người thân của nhân vật trong đoạn tin nhắn trên đã liên hệ với nam diễn viên. Theo đó, Hiếu Hiền cũng đăng tải dòng trạng thái mong khán giả ngừng việc truy tìm: “Hiện tại Hiếu Hiền mong các anh chị em yêu thương ngưng truy tìm bạn này nhé, vì chị ruột của bạn này đã gọi điện và bảo đảm sẽ mang bạn ấy đến gặp để nói chuyện với Hiền! Cảm ơn cả gia đình yêu của Hiền nhiều lắm!”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bi-ga-qua-dem-hieu-hien-phan-no-dang-tin-truy-tim-tuyen-bo-muc-thuong-khi-xac-dinh-duoc-danh-tinh-387079.html