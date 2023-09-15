Được fan 'đẩy thuyền' rần rần, cặp đôi Vbiz này bất ngờ vướng tin rạn nứt, hủy theo dõi nhau trên MXH?

Hậu trường 15/09/2023 08:48

Động thái mới của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang và lo lắng.

Thời gian qua, ca sĩ LyLy thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi là nghệ sĩ Việt tiếp theo tham gia một show giải trí tại Trung Quốc. Dù không đi đến những vòng cuối cùng nhưng sự nỗ lực của LyLy cũng được đền đáp khi dừng chân với thứ hạng top 13 chung cuộc. Nhiều người cho rằng việc LyLy bị loại ở show quốc tế là điều dễ hiểu bởi nhìn chung, chương trình còn có nhiều đối thủ "nặng ký" hơn. 

Được fan 'đẩy thuyền' rần rần, cặp đôi Vbiz này bất ngờ vướng tin rạn nứt, hủy theo dõi nhau trên MXH? - Ảnh 1
Thời gian qua, ca sĩ LyLy thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi là nghệ sĩ Việt tiếp theo tham gia một show giải trí tại Trung Quốc.

Sau hành trình trải nghiệm có chút tiếc nuối, LyLy đã có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, tổng kết lại hành trình ở The Next Stage 2023, đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự theo dõi ủng hộ của người hâm mộ. Đáng chú ý dưới phần bình luận bài viết, ca sĩ Anh Tú cũng để lại lời động viên vô cùng ngọt ngào dành cho người yêu tin đồn. Anh gọi LyLy là "bé" và nhắn nhủ rằng: "Vất vả rồi bé. Về Việt Nam làm nhạc thật hay để trả tiền cho tôi nào".

Được fan 'đẩy thuyền' rần rần, cặp đôi Vbiz này bất ngờ vướng tin rạn nứt, hủy theo dõi nhau trên MXH? - Ảnh 2
 Ca sĩ Anh Tú cũng để lại lời động viên vô cùng ngọt ngào dành cho người yêu tin đồn sdau khi dừng chân tại top 13 của cuộc thi The Next Stage 2023

Trước màn động viên của nam ca sĩ dành cho bạn gái tin đồn, cư dân mạng vô cùng thích thú và nhiệt tình đẩy thuyền cho cả hai. Tuy nhiên, mới đây nhất, không hiểu lý do gì, dân tình đã soi ra chi tiết Anh Tú và Lyly bất ngờ huỷ theo dõi lẫn nhau trên Instagram. Động thái này nhanh chóng gây chú ý và làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt.

Được fan 'đẩy thuyền' rần rần, cặp đôi Vbiz này bất ngờ vướng tin rạn nứt, hủy theo dõi nhau trên MXH? - Ảnh 3
Mới đây nhất, không hiểu lý do gì, dân tình đã soi ra chi tiết Anh Tú và Lyly bất ngờ huỷ theo dõi lẫn nhau trên Instagram

Bởi lẽ, trước đó, Anh Tú - Lyly từng có thời gian ngầm công khai chuyện hẹn hò. Cả hai vướng nhiều nghi vấn tình cảm khi liên tục có những cử chỉ thân mật, những bằng chứng rằng họ bên nhau. Họ còn rất tích cực tham gia sự kiện chung. Có fan còn soi ra Anh Tú và LyLy sống chung nhà. Trước tin đồn tình cảm, Anh Tú và LyLy chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Họ khẳng định chỉ là bạn bè đàn anh đàn em thân thiết. Dù vậy, các fan của bộ đôi vẫn cho rằng họ là một cặp và chỉ chờ ngày công khai. 

Được fan 'đẩy thuyền' rần rần, cặp đôi Vbiz này bất ngờ vướng tin rạn nứt, hủy theo dõi nhau trên MXH? - Ảnh 4
Thời gian gần đây, LyLy và nam nghệ sĩ người Hong Kong (Trung Quốc) Sunny Lukas đã có màn trình diễn ấn tượng. Đáng chú ý, Sunny Lukas từng công khai thể hiện tình cảm với LyLy khi chia sẻ trên livestream

Thời gian gần đây, trước khi dừng lại ở The Next Stage 2023, LyLy và nam nghệ sĩ người Hong Kong (Trung Quốc) Sunny Lukas đã có màn trình diễn ấn tượng. Đáng chú ý, Sunny Lukas từng công khai thể hiện tình cảm với LyLy khi chia sẻ trên livestream: "LyLy bạn đang ở đâu, tôi rất nhớ bạn. Tôi yêu bạn bảo bối. Tôi yêu bạn. Hãy nói với LyLy rằng tôi yêu cô ấy". Không chỉ vậy, Sunny Lukas còn vào hội "chỉ follow mình em" khi tài khoản TikTok của anh chỉ theo dõi mỗi mình nữ ca sĩ người Việt. Hiện sự việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

LyLy tiếc nuối vì dừng chân sớm ở show quốc tế, Anh Tú gửi lời động viên 'em bé' cực ngọt ngào

LyLy tiếc nuối vì dừng chân sớm ở show quốc tế, Anh Tú gửi lời động viên 'em bé' cực ngọt ngào

Mặc dù sau phần trình diễn Golden hour kết hợp cùng Sunny Lukas, nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, phần thi này của LyLy với giám khảo hoàn toàn chưa có sự bứt phá.

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Từ khóa:   Anh Tú - Lyly LyLy Anh Tú

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