Trước thềm chung kết 'Chị đẹp đạp gió', phiên bản 'anh trai' sắp được lên sóng, nghệ sĩ nào được gọi tên?

Trước thềm chung kết chương trình Sister Who Make Wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), ngày 25/1, trên trang Fanpage của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bất ngờ công bố phiên bản nam của chương trình với tên Việt hóa là Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là phiên bản Việt hoá của chương trình truyền hình thực tế “Call Me by Fire” - nổi tiếng Trung Quốc sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 06/2024.

Trên trang Fanpage của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bất ngờ công bố phiên bản nam của chương trình với tên Việt hóa là Anh trai vượt ngàn chông gai

Tương tự như Sister Who Make Wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), Call Me by Fire sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công hay nhạc công… có độ tuổi từ 30 trở lên.