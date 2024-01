Lý do Huyền Baby dừng chân tiếc nuối trước thềm chung kết Chị đẹp đạp gió, thật hư tin đồn cãi nhau với BTC?

Đa số ít ý kiến cho rằng, xuyên suốt chương trình, Huyền Baby luôn giữ phong thái tốt nên xứng đáng đi tiếp

Một số lý do có thể đưa ra về việc Huyền Baby dừng chân đáng tiếc là vì show này đã được ghi hình từ trước. Thời điểm này, Huyền Baby là một hot girl từng nổi tiếng, đã ngừng hoạt động showbiz từ lâu mới trở lại showbiz. Vì vậy, cô không có cơ hội chứng minh sức hút và từ đó khó cải thiện số lượng bình chọn so với các chị đẹp khác.

Ở vòng thi đối kháng với Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga trong đội hồi sinh, Huyền Baby chọn phương án an toàn, trình diễn thiếu điểm nhấn nên lép vế hơn hẳn 2 đối thủ nặng kí. Dẫn đến kết quả, cô thua cuộc khi đối đầu với Quỳnh Nga.

Đến phần trình diễn cùng nhóm, đội của Huyền Baby xếp vị trí thứ hai. Xét về danh tiếng và thâm niên hoạt động nghệ thuật, Huyền Baby cũng khiêm tốn nhất nhóm khi so với Thu Phương, Lan Ngọc, Trang Pháp, Mỹ Linh, Lynk Lee, Uyên Linh. Trong tình thế đó, Huyền Baby bị loại là không bất ngờ nhưng vẫn gây tiếc nuối với khán giả.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng rộ tin đồn Huyền Baby cãi nhau với ban tổ chức và đây cũng được cho là lý do khiến cô phải dừng chân trước thềm Chung kết. Theo đó, một tài khoản tung tin: "Ở Công diễn 3, fan của Huyền Baby tràn vào quá đông. Sau khi chương trình phát hiện, BTC nghi ngờ Huyền Baby có thể thuê fan vào. Điều này dẫn đến việc 2 bên xảy ra tranh cãi khi quay xong Công diễn 3. Chương trình có lẽ không cho fan Huyền Baby vào trong và Huyền Baby đã đứng ra giúp đỡ FC nên có thể do đó chương trình ghim chuyện này... Đáng lẽ Huyền Baby bị cho loại vào Công diễn 3 nhưng do fan hiện trường đông quá, nếu cho out sẽ bị lộ. Công 4 team có Huyền Baby chiến thắng nên không thể loại. Đến Công 5, có lẽ chương trình đã có cớ ép Huyền Baby out".

Tuy nhiên, trước tin đồn này, "chị đẹp" Huyền Baby khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện này. Mối quan hệ giữa tôi và Ban tổ chức Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vẫn đang tốt đẹp".

Huyền Baby sinh năm 1989, tên thật là Đặng Ngọc Huyền, từng là hot girl đình đám ở Hà Nội. Cô có thời hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily cùng Hạnh Sino và Emily.