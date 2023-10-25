Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con

Hậu trường 25/10/2023 06:21

Giọng ca vàng của giới cải lương Thoại Mỹ tự thừa nhận gặp nhiều biến cố tưởng như không thể gượng dậy nổi. Sau những dâu bể, chị lựa chọn cuộc sống độc thân, không chồng con.

Thoại Mỹ sinh năm 1969, là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị vào nghề ca hát từ năm 11 tuổi nhờ sự dẫn dắt của chị ruột - NSND Thoại Miêu. Trong 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thoại Mỹ được khán giả nhớ đến qua những vai ác, lẳng lơ trên sân khấu cải lương. 

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con - Ảnh 1

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con - Ảnh 2
 Thoại Mỹ là giọng ca ấn tượng của bộ môn nghệ thuật cải lương

Với cải lương, NSƯT Thoại Mỹ đạt được vô số giải thưởng như: Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu, giải Mai Vàng, HCV Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005... Chị cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức nhiều liveshow riêng thành công. Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cả cây vàng mỗi đêm diễn. Đến nay, chị vẫn giữ được đam mê, nhiệt huyết với sân khấu cải lương dù ở trong nước hay khi có cuộc sống hải ngoại.

Thoại Mỹ thành danh trên sân khấu, được ca ngợi là ngôi sao cải lương, được cả triệu người yêu mến nhưng trong đời sống, chị gặp nhiều trắc trở, từ sức khỏe đến tình duyên.

Thoại Mỹ nhiều lần gặp tai nạn nghề nghiệp, bị ngất xỉu trên sân khấu và để lại những di chứng nặng nề. Điển hình là việc chị từng phải dùng nạng vì vỡ khớp gối, đứt dây chằng khớp gối do tập tuồng, bị teo cơ.

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con - Ảnh 3

Trong đời sống, chị gặp nhiều trắc trở, từ sức khỏe đến tình duyên.

Từng chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi đã mổ nhiều lần nhưng tuổi đời ngày một lớn nên càng yếu hơn. Mỗi lần diễn nhiều, múa nhiều, tôi rất dễ bị chấn thương. Bác sĩ khuyên tôi nên thay sớm khớp chân, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị liệt. Nhưng lựa chọn này có thể khiến tôi không thể diễn các tuồng cổ được nữa. Tôi chọn phương án uống thuốc, tập luyện để giảm nhẹ và cố gắng để hạn chế tối đa các động tác di chuyển khó. Cứ cố gắng tới đâu hay tới đó, nếu đường cùng tôi phải chấp nhận”.

Một đời nổi danh với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Thoại Mỹ nhiều lận đận. Nữ nghệ sĩ từng có đám cưới rình rang với chồng cũ nhưng cuối cùng lại đổ vỡ. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 quan khách. Nhiều người nhận xét, đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoại Mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung. Khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may, chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ từng quyên sinh khi gặp quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống 

Sau khi bình phục, Thoại Mỹ từng vào chùa xin đi tu nhưng bị từ chối. Ni sư trong chùa chỉ cắt một mớ tóc của chị để giải nghiệp. Nữ nghệ sĩ gượng dậy, tiếp tục con đường nghệ thuật.

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm hai lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn. Vài năm qua, chị may mắn tìm được niềm hạnh phúc tuổi xế chiều với bạn trai Việt kiều. Nhưng dù người đàn ông này nhiều lần giục kết hôn, vết thương lòng ngày trước khiến chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu. Bạn trai hiểu và tôn trọng chị nên cả hai bằng lòng với mối quan hệ tình nhân, tri kỷ. Chị cũng không tạo áp lực cho cả hai về chuyện tương lai. Với chị, một người bên cạnh để chăm sóc, động viên, chia sẻ với nhau những nỗi buồn, niềm vui là đủ.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ điều nuối tiếc nhất cuộc đời của mình là không thể lo cho mẹ một ngày chu toàn. Khi chị bắt đầu có chút tên tuổi cũng là lúc mẹ chị đột ngột qua đời. "Giá như tôi nổi tiếng sớm hơn, kiếm tiền nhiều hơn thì đã có thể cho mẹ những ngày tháng yên ổn. Nỗi buồn này đã theo tôi nửa đời người và có lẽ sẽ theo tôi đến ngày nhắm mắt", Thoại Mỹ chia sẻ với báo chí. 

Truân chuyên đời NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần lận đận tình duyên, quyên sinh vì quá đau khổ, tuổi 54 dần nhẹ lòng với nỗi buồn không con - Ảnh 5
Ở tuổi 54, Thoại Mỹ chỉ muốn sống nhẹ nhàng, bình thản

Từng trải lòng việc hối tiếc vì không thể có con, giọng ca vàng giờ đây không còn quá buồn hay tủi thân. Nữ nghệ sĩ thừa nhận hoàn cảnh mình không cho phép để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này.

Cũng từ khao khát có con, chị chủ động nhận con nuôi, chăm lo những đứa cháu trong nhà. Tình thương từ những đứa trẻ giúp chị ấm lòng, cũng là niềm ủi an nữ nghệ sĩ sau những năm thắng chống chọi với bão giông cuộc đời.

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Vừa qua, NSƯT Thoại Mỹ đã có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ bên người thân, bạn bè và người hâm mộ.

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