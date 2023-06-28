Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử!

Hậu trường 28/06/2023 08:59

Hạ Vi từng được mệnh danh là "Mĩ nữ vạn người mê". Tên tuổi của cô càng được biết đến nhiều hơn khi vướng ồn ào tình cảm với đại gia Cường Đô La.

Hạ Vi từng được mệnh danh là "Mĩ nữ vạn người mê". Tên tuổi của cô càng được biết đến nhiều hơn khi vướng ồn ào tình cảm với đại gia Cường Đô La. Ở thời điểm năm 2017 là thời hoàng kim của cô. Mỹ nhân gây tiếng vang với vai Tấm trong tác phẩm điện ảnh Tấm Cám: chuyện chưa kể. Tiếp đó, cô lại góp mặt trong Ông ngoại tuổi 30.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 1
Năm 2016, Hạ Vi vướng tin đồn tình cảm với Cường Đô La. Sau đó, cả 2 cùng lúc lên tiếng xác nhận hẹn hò

Tuy nhiên, kể từ đây, cô bỗng biến mất khỏi làng giải trí sau khi chuyện tình cảm với Cường Đô La đổ vỡ. Hạ Vi biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật cũng như hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, người đẹp sống kín tiếng, rời xa showbiz khiến tên tuổi dần mờ nhạt.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 2
Mỹ nhân gây tiếng vang với vai Tấm trong tác phẩm điện ảnh Tấm Cám: chuyện chưa kể

Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều bài viết tổng hợp những trạng thái hoạt động gây xôn xao trong thời gian gần đây của diễn viên Hạ Vi. Cụ thể, trong khoảng 2 năm trở lại đây, trên Instagram có tích xanh của mình, Hạ Vi rất ít cập nhật hình ảnh bản thân thay vào đó lại thường xuyên đăng tải những hình ảnh kỳ dị, có phần rùng rợn. Kèm theo đó, những dòng chú thích đi kèm hình ảnh cũng khác thường về chuyện sinh tử khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 3
Tiếp đó, cô lại góp mặt trong Ông ngoại tuổi 30

Cộng đồng mạng đặt nghi vấn "Mĩ nữ vạn người mê" đang mắc chứng trầm cảm. Bên cạnh đó, diện mạo của Hạ Vi cũng gây choáng vì quá gầy gò, thiếu sức sống. Ảnh cô đăng tải đều chụp cận mặt và trong không gian tối tăm. Bên dưới các bài viết, không ít người hâm mộ đều để lại bình luận hỏi về tình trạng sức khỏe tinh thần của nữ diễn viên. Đa số ý kiến cũng động viên cô ra ngoài, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và tái xuất trở lại nghệ thuật.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 4
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, người đẹp sống kín tiếng, rời xa showbiz khiến tên tuổi dần mờ nhạt.

Lần gần nhất công chúng thấy Hạ Vi xuất hiện ở chốn đông người là năm 2020. Thời điểm đó, cô cho biết mình trở lại showbiz sau 2 năm vắng bóng (từ 2018 - 2020). Người đẹp cũng phủ nhận toàn bộ tin đồn về việc mình "ở ẩn" sinh con. Cô cho biết vừa theo gia đình chuyển về Hải Phòng sinh sống.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 5
Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 6
 Trong khoảng 2 năm trở lại đây, trên Instagram có tích xanh của mình, Hạ Vi rất ít cập nhật hình ảnh bản thân thay vào đó lại thường xuyên đăng tải những hình ảnh kỳ dị, có phần rùng rợn

Đồng thời khi đó, Hạ Vi tiết lộ thời gian tới cô có kế hoạch làm người mẫu, thử sức trong lĩnh vực ca hát, làm MC để tạo sự tươi mới. Tuy nhiên đến nay, người đẹp chưa trở lại với bất kỳ hoạt động nào. Hiện tại, trạng thái tinh thần cũng như chuyện đời tư của nữ diễn viên đang trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán sôi nổi.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 7
Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 8
Cộng đồng mạng đặt nghi vấn "Mĩ nữ vạn người mê" đang mắc chứng trầm cảm. Bên cạnh đó, diện mạo của Hạ Vi cũng gây choáng vì quá gầy gò, thiếu sức sống

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, người đẹp đã theo đuổi hình ảnh "ngọc nữ", từ phong cách thời trang đến hình ảnh cá nhân đều toát lên vẻ dịu dàng. Năm 2016, Hạ Vi vướng tin đồn tình cảm với Cường Đô La. Sau đó, cả 2 cùng lúc lên tiếng xác nhận hẹn hò.

Tình cũ 'vạn người mê' của Cường Đô La gây hoảng sợ khi liên tục đăng ảnh kì quái rùng rợn, nhan sắc xuống cấp, còn nhắc đến chuyện sinh tử! - Ảnh 9
Hiện tại, trạng thái tinh thần cũng như chuyện đời tư của nữ diễn viên đang trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán sôi nổi

Đến năm 2017, cặp đôi tuyên bố chia tay khiến dân tình ngỡ ngàng. Từ đó đến nay, nữ diễn viên duy trì đời tư kín tiếng, không chia sẻ gì về chuyện tình cảm. Về phần Cường Đô La, hiện tại anh đã có tổ ấm viên mãn bên bà xã Đàm Thu Trang.

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