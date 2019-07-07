Thúy Nga hoảng hốt vì động đất lúc đang tắm, tiết lộ sự trùng hợp lạ kỳ

Hậu trường 07/07/2019 10:29

Theo chia sẻ của danh hài Thúy Nga, đây không phải là lần đầu cô gặp cảnh tượng kinh hãi này khi đang trong phòng tắm.

Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga bất ngờ đăng tải dòng trạng thái hoảng hốt, kể chuyện động đất tại tiểu bang California (Mỹ). Nữ nghệ sĩ kể lại: “Mấy hôm nay ở nước Mỹ, tại tiểu bang California nơi tui ở động đất miết. Hôm nay, lúc đang tắm thì lại động đất tiếp, mà động nặng cỡ 7.1 à. Đang tắm, mà đất nhà rung rinh chao đảo hết hồn luôn, nếu mà động đất độ nặng hơn hổng chừng đang tắm dám là không kịp mặc gì chạy ra đường luôn quá vì sợ hãi”.

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Hiện tại, danh hài Thúy Nga đang sống cùng con gái Nguyệt Cát ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Thế nhưng điều trùng hợp là mỗi lúc động đất lại đúng thời điểm cô đang tắm. Bà mẹ một con còn đưa ra giải pháp cực hài hước: “Mà ngộ lắm à nghen, cứ lúc tui đang tắm là bị động đất à. Mà nếu có hiện tượng như trên xảy ra hổng biết lúc đó nước Mỹ ra sao nữa... Tình hình kiểu này từ mai tui bớt đi tắm cho Cali bớt động đất”.

Không chỉ nữ nghệ sĩ hài, diễn viên Hoàng Anh cũng bày tỏ sự lo lắng khi gặp trường hợp tương tự. Nhiều tháng qua, diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ đã sang Mỹ đoàn tụ với vợ và con gái. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh gặp cảnh động đất nên rất hoảng sợ.

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Hoàng Anh hoảng hốt viết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
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Sau khi sang Mỹ, diễn viên Hoàng Anh dành nhiều thời gian gần gũi, bù đắp tình cảm cho vợ con - Ảnh: FBNV

Hoàng Anh kể lại: “Vào một buổi chiều nay, lúc đang chuẩn bị tắm. Tự nhiên cả người bị chao đảo. Nhìn mọi thứ xung quanh hơi nghiêng nghiêng, những vật dụng bên cạnh lúc lắc. Vội bước ra ngoài thì Nu chạy lại ôm, hình như bé đang sợ điều gì? Lạ quá... nước trong bình trên bàn tự nhiên nó đóng đánh? Trời ơi sập nhà? Ôm Nu tung cửa chạy ra ngoài... Nhìn xung quanh, không thấy ai chạy ra đường như mình, cũng chẳng có ai đang ở trần mặc xà lỏn ẳm con giống mình? Lẳng lặng vào trong nhà. 30 giây động đất Cali đã xong”.

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