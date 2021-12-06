"Tôi chắc chắn sẽ có một nhiệm kỳ làm cho Việt Nam tự hào, không làm mọi người thất vọng", Nguyễn Thúc Thùy Tiên bày tỏ.

Tối 4/12, người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước cùng chung niềm vỡ oà khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Mới đây, nàng hoa hậu đã có màn tái xuất đầu tiên sau khi đăng quang để livestream giao lưu với khán giả trên Fanpage cuộc thi.

Trong livestream, Thùy Tiên vẫn lên đồ "chặt chém" và thần thái vô cùng tự tin, giao tiếp bằng tiếng Anh cực lưu loát. Cô chia sẻ về cuộc sống cũng như kế hoạch cho cương vị hoa hậu danh giá mà cô đang đảm nhiệm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự tin giao lưu tiếng Anh trong livestream đầu tiên - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, nàng hậu cho hay, cô đang có 2 ngày trống lịch bởi hiện tại đang là kỳ nghỉ lễ bên Thái. Chia sẻ về hành trình chinh phục ngôi vi danh giá, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ: "Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 4 tuổi, tôi lớn lên với dì từ năm 4 tuổi đến 18 tuổi. Tôi nghĩ đây là sự kiện lớn trong câu chuyện cuộc đời mình khiến tôi trở thành con người như hôm nay - một cô gái mạnh mẽ, năng động, hòa đồng và tốt bụng với mọi người.



Hành trình sắc đẹp với tôi không dễ dàng. Tôi bắt đầu thi nhan sắc từ năm 18 tuổi, từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, may mắn là tôi đã có cơ hội tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Thùy Tiên hát tiếng Thái khiến fan thích thú - Ảnh: Cắt từ clip

3 năm trước, cô gái thuộc top 5 có cơ hội tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cô ấy đã làm nên lịch sử, mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam, đó là tôi - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Vì thế, tôi muốn tạo động lực nhiều hơn với mọi người rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, hãy cố gắng chăm chỉ, đừng buồn bã, đừng bỏ cuộc, hãy làm việc chăm chỉ và tập trung vào mục tiêu của bạn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-hoa-hau-thuy-tien-bo-me-ly-hon-khien-toi-tro-nen-manh-me-hanh-trinh-sac-dep-voi-toi-khong-de-dang-440035.html