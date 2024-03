Trong sự nghiệp diễn xuất, Thái San cũng thường đóng cặp và chụp ảnh cùng rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như: Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương, Kim Khánh, Diệu Ái…

Tuy nhiên giữa lúc đang là sao hạng A trên màn ảnh, Thái San bất ngờ nghỉ diễn để sang Pháp định cư. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Thái San đã chia sẻ lý do từ bỏ sự nghiệp, sang nước ngoài để chăm bệnh cho mẹ. Thái San cho biết: "Lúc đó tôi quyết định bỏ luôn sự nghiệp, vì sự nghiệp không quan trọng bằng tình mẫu tử. Tôi cảm nhận được mẹ cần mình ở cạnh để chăm sóc sức khỏe, tôi thương và không muốn xa mẹ. Chính vì lý do đó mà tôi ở luôn bên Pháp cho đến khi mẹ mất. Mẹ tôi sống trong sự đau khổ, đêm nào cũng gào thét hận tình. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thấy sợ lắm, giống như trong bệnh viện tâm thần. Tôi đã ở bên chăm sóc mẹ cho đến ngày cuối”.

Khi làm việc cùng họ, Thái San thừa nhận mình có rung động, nhưng là với cái đẹp

Trong suốt khoảng thời gian biến cố, may mắn là bên cạnh Thái San còn có sự giúp đỡ của anh kết nghĩa - nhiếp ảnh gia Thái Nhàn. Nhờ đó, tài tử màn ảnh một thời mới có thể vượt qua mọi thứ, từng bước xây dựng lại cơ đồ của mình. Anh đi thử vai, đóng phim, đóng quảng cáo, làm dịch thuật, dạy tiếng Việt, lồng tiếng cho một số nhân vật nhỏ trong phim của Walt Disney… Nhắc về quyết định từ bỏ sự nghiệp năm xưa, anh thừa nhận có nuối tiếc nhưng không hối hận. Bởi theo Thái San, làm trọn đạo hiếu với cha mẹ là điều quan trọng nhất.

Hiện tại, anh là hướng dẫn viên du lịch cho người Pháp tại Việt Nam và là hướng dẫn viên của người Việt tại châu Âu. Tuy nhiên, nam tài tử một thời cho biết, đam mê của anh vẫn là nghệ thuật, còn du lịch chỉ là nghề mưu sinh. 20 năm qua, Thái San vẫn diễn xuất, chỉ là không ở Việt Nam.

Tháng 6/2023 vừa qua, Thái San có dịp trở về nước và thông báo kế hoạch tái xuất nghệ thuật. Cụ thể, anh giới thiệu đến khán giả Việt Nam ca khúc I wanna be in you, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phi Vũ, kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh.

Quay lại làng giải trí, Thái San hiểu được sự phát triển nhanh chóng của thế hệ trẻ hiện nay. Anh mong muốn được xuất hiện với một hình ảnh mới, với những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Gần bước sang tuổi 50 nhưng Thái San vẫn sống độc thân và giữ được ngoại hình phong độ, đường nét tài tử vẫn còn đó. Lý do không kết hôn là vì anh ám ảnh việc mẹ bị cha phụ tình và cảnh anh chịu đòn roi của cha mỗi ngày. Sau khi cha mẹ ly hôn, anh em trong gia đình bất hòa khiến Thái San có nỗi sợ với hôn nhân. Anh nói, trong showbiz không còn ai cô đơn hơn mình. Tuy nhiên, Thái San vẫn luôn mơ ước được lấy vợ, sinh con. Nam diễn viên mong đó là một cô gái Việt Nam.