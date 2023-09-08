Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng!

Mặc dù không tiết lộ về bệnh tình nhưng khán giả thấy rằng sắc mặt của anh có phần mệt mỏi, phờ phạc.
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Song Luân là một trong nhưng diễn viên điển trai, gây ấn tượng mạnh trong làng phim Việt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Song Luân bất ngờ thông báo gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Nam diễn viên viết: "Mặt là do truyền nước nên tăng cân chứ không phải mập nha mọi người". Mặc dù không tiết lộ về bệnh tình nhưng khán giả thấy rằng sắc mặt của anh có phần mệt mỏi, phờ phạc. Đồng thời, anh cũng liên tục cập nhật tình trạng sức khoẻ cho khán giả yên tâm. Người hâm mộ cũng gửi lời động viên đến nam diễn viên mau khỏi bệnh.
Trước đó, Song Luân cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn thuốc khám sức khỏe của bản thân. Theo đó, trong đơn thuốc, nam ca sĩ được bác sĩ liệt kê ra hàng loạt bệnh như: Viêm phế quản phổi, không đặc hiệu (J18.0); Viêm họng mãn tính (J31.2); Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác (E78); Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase (LDH) (R74.0); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); Chóng mặt kịch phát lành tính (H81.1); Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua và hội chứng liên quan (G45).
Ngoài việc diễn xuất, Song Luân còn một trong những giọng ca ấm áp được yêu thích của showbiz Việt. Một số bài hát được các bạn trẻ yêu thích của nam ca sĩ phải kể đến: Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, Nếu em không về, Người cuối cùng,...