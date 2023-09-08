Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng!

Hậu trường 08/09/2023 16:09

Mặc dù không tiết lộ về bệnh tình nhưng khán giả thấy rằng sắc mặt của anh có phần mệt mỏi, phờ phạc.

Song Luân là một trong nhưng diễn viên điển trai, gây ấn tượng mạnh trong làng phim Việt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Song Luân bất ngờ thông báo gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng! - Ảnh 1
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Song Luân bất ngờ thông báo gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Nam diễn viên viết: "Mặt là do truyền nước nên tăng cân chứ không phải mập nha mọi người". Mặc dù không tiết lộ về bệnh tình nhưng khán giả thấy rằng sắc mặt của anh có phần mệt mỏi, phờ phạc. Đồng thời, anh cũng liên tục cập nhật tình trạng sức khoẻ cho khán giả yên tâm. Người hâm mộ cũng gửi lời động viên đến nam diễn viên mau khỏi bệnh.

Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng! - Ảnh 2
Người hâm mộ gửi lời động viên đến nam diễn viên mau khỏi bệnh

Trước đó, Song Luân cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn thuốc khám sức khỏe của bản thân. Theo đó, trong đơn thuốc, nam ca sĩ được bác sĩ liệt kê ra hàng loạt bệnh như: Viêm phế quản phổi, không đặc hiệu (J18.0); Viêm họng mãn tính (J31.2); Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác (E78); Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase (LDH) (R74.0); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); Chóng mặt kịch phát lành tính (H81.1); Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua và hội chứng liên quan (G45).

Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng! - Ảnh 3
Trước đó, Song Luân cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn thuốc khám sức khỏe của bản thân
Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng! - Ảnh 4
Ngoài việc diễn xuất, Song Luân còn một trong những giọng ca ấm áp được yêu thích của showbiz Việt

Ngoài việc diễn xuất, Song Luân còn một trong những giọng ca ấm áp được yêu thích của showbiz Việt. Một số bài hát được các bạn trẻ yêu thích của nam ca sĩ phải kể đến: Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, Nếu em không về, Người cuối cùng,...

Nhã Phương - Song Luân thân thiết trong phim mới

Nhã Phương - Song Luân thân thiết trong phim mới

Song Luân và Nhã Phương sẽ đóng cặp ở phim sắp lên sóng mang tên "Yêu trước ngày cưới".

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên song luân song luân nhập viện song luân

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 51 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm