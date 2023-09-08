Song Luân thông báo nhập viện, gương mặt phờ phạc mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng!

Song Luân là một trong nhưng diễn viên điển trai, gây ấn tượng mạnh trong làng phim Việt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Song Luân bất ngờ thông báo gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Song Luân bất ngờ thông báo gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Nam diễn viên viết: "Mặt là do truyền nước nên tăng cân chứ không phải mập nha mọi người". Mặc dù không tiết lộ về bệnh tình nhưng khán giả thấy rằng sắc mặt của anh có phần mệt mỏi, phờ phạc. Đồng thời, anh cũng liên tục cập nhật tình trạng sức khoẻ cho khán giả yên tâm. Người hâm mộ cũng gửi lời động viên đến nam diễn viên mau khỏi bệnh.