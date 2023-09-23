Chia sẻ mới đây của Vy Oanh thu hút sự chú ý cực lớn từ phía cư dân mạng.

Vừa qua, sự góp mặt của Vy Oanh trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Oanh thu hút nhiều sự chú ý. Tại phiên toà, khi được hỏi về yêu cầu của bị hại, nữ ca sĩ khẳng định cô đã phải chịu thiệt hại về thể chất lẫn tinh thần rất nhiều sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là danh dự các con của cô. Nữ ca sĩ gốc Bình Thuận lo cho tương lai các con. Tuy nhiên, cô nhận thấy việc xử lý hình sự với bà Hằng trong thời gian qua đã đủ để cảnh tỉnh. Vy Oanh tin rằng ai cũng phạm sai lầm, chỉ cần nhận thức và biết thay đổi. Cô nói: "Tôi không yêu cầu bồi thường. Mong pháp luật khoan hồng cho bà Hằng cũng như các bị cáo. Chỉ là nếu được thì tôi mong bà Hằng trả lại danh dự cho tôi bằng một lời xin lỗi - nếu như cô cảm thấy điều đó là xứng đáng cho tương lai các con của tôi".

Vừa qua, sự góp mặt của Vy Oanh trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Oanh thu hút nhiều sự chú ý Sau phiên toà khép lại với kết quả bà Phương Hằng bị 3 năm tù. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Vy Oanh có những chia sẻ gây chú ý. Theo đó, cô cho biết nỗi đau vẫn còn và những vết thương vẫn tiếp tục tứa máu nhưng ca sĩ vẫn phải lạc quan để bước tiếp: "Hệ luỵ vẫn còn đó. Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu! Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Tôi chọn lạc quan, tin vào điều tử tế để bước tiếp trên cuộc sống trần gian tạm bợ đầy khổ đau này. Bởi từ khi biết ý thức, tôi đã hiểu tôi không phải sống cho mình mà cho nhiều trách nhiệm trên vai. Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có riêng cho mình một sứ mệnh và tôi cũng vậy. 39 tuổi và 3 đứa con còn nhỏ dại, tôi không còn thời gian để hoang phí". Phía dưới bình luận, nhiều người để lại lời động viên đến bà mẹ 3 con. Mới đây, Vy Oanh có chia sẻ về nỗi đau và tổn thương vẫn còn sau phiên toà xét xử bà Phương Hằng Bên cạnh những ồn ào đời tư, hình ảnh của Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng vì gương mặt của nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào trở nên sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác. Thậm chí không ít người còn cho rằng, vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ là vì tác dụng phụ của tân trang sắc đẹp.

Bên cạnh những ồn ào đời tư, hình ảnh của Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng vì gương mặt của nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào trở nên sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác Trước tranh cãi của khán giả, Vy Oanh không ngại trả lời rằng bản thân đã bị người chụp photoshop "hại", những hình ảnh đăng tải trên MXH khác xa với nhan sắc thực tế Bên cạnh đó, một số người bênh vực và nhận định nữ ca sĩ chưa thể giảm cân sau khi sinh con lần 3. Trước tranh cãi của khán giả, Vy Oanh không ngại trả lời rằng bản thân đã bị người chụp photoshop "hại", những hình ảnh đăng tải trên MXH khác xa với nhan sắc thực tế. Hiện tại tranh luận về vẻ ngoài của Vy Oanh vẫn chưa hạ nhiệt.

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng không nhận ra nữ ca sĩ Vy Oanh. Trên trang cá nhân, ở phần bình luận, nữ ca sĩ không ngại đáp trả những bình luận đề cập đến sự xuất hiện của bản thân trong phiên toà xét xử vụ bà Phương Hằng sáng nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loat-on-ao-voi-ba-nguyen-phuong-hang-vy-oanh-than-tho-noi-au-van-con-o-dai-dang-nhung-vet-thuong-chi-chuc-cho-e-ua-mau-618837.html