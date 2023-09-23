Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu'

Hậu trường 23/09/2023 09:28

Chia sẻ mới đây của Vy Oanh thu hút sự chú ý cực lớn từ phía cư dân mạng.

Vừa qua, sự góp mặt của Vy Oanh trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Oanh thu hút nhiều sự chú ý. Tại phiên toà, khi được hỏi về yêu cầu của bị hại, nữ ca sĩ khẳng định cô đã phải chịu thiệt hại về thể chất lẫn tinh thần rất nhiều sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là danh dự các con của cô. Nữ ca sĩ gốc Bình Thuận lo cho tương lai các con. Tuy nhiên, cô nhận thấy việc xử lý hình sự với bà Hằng trong thời gian qua đã đủ để cảnh tỉnh. Vy Oanh tin rằng ai cũng phạm sai lầm, chỉ cần nhận thức và biết thay đổi.

Cô nói: "Tôi không yêu cầu bồi thường. Mong pháp luật khoan hồng cho bà Hằng cũng như các bị cáo. Chỉ là nếu được thì tôi mong bà Hằng trả lại danh dự cho tôi bằng một lời xin lỗi - nếu như cô cảm thấy điều đó là xứng đáng cho tương lai các con của tôi".

Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 1
Vừa qua, sự góp mặt của Vy Oanh trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Oanh thu hút nhiều sự chú ý

Sau phiên toà khép lại với kết quả bà Phương Hằng bị 3 năm tù. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Vy Oanh có những chia sẻ gây chú ý. Theo đó, cô cho biết nỗi đau vẫn còn và những vết thương vẫn tiếp tục tứa máu nhưng ca sĩ vẫn phải lạc quan để bước tiếp: "Hệ luỵ vẫn còn đó. Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu! Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Tôi chọn lạc quan, tin vào điều tử tế để bước tiếp trên cuộc sống trần gian tạm bợ đầy khổ đau này. Bởi từ khi biết ý thức, tôi đã hiểu tôi không phải sống cho mình mà cho nhiều trách nhiệm trên vai. Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có riêng cho mình một sứ mệnh và tôi cũng vậy. 39 tuổi và 3 đứa con còn nhỏ dại, tôi không còn thời gian để hoang phí". Phía dưới bình luận, nhiều người để lại lời động viên đến bà mẹ 3 con.

Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 2
Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 3
Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 4
Mới đây, Vy Oanh có chia sẻ về nỗi đau và tổn thương vẫn còn sau phiên toà xét xử bà Phương Hằng

Bên cạnh những ồn ào đời tư, hình ảnh của Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng vì gương mặt của nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào trở nên sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác. Thậm chí không ít người còn cho rằng, vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ là vì tác dụng phụ của tân trang sắc đẹp.

Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 5
Bên cạnh những ồn ào đời tư, hình ảnh của Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng vì gương mặt của nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào trở nên sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác
Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 6
Sau loạt ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh than thở: 'Nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng. Những vết thương chỉ chực chờ để ứa máu' - Ảnh 7
Trước tranh cãi của khán giả, Vy Oanh không ngại trả lời rằng bản thân đã bị người chụp photoshop "hại", những hình ảnh đăng tải trên MXH khác xa với nhan sắc thực tế

Bên cạnh đó, một số người bênh vực và nhận định nữ ca sĩ chưa thể giảm cân sau khi sinh con lần 3. Trước tranh cãi của khán giả, Vy Oanh không ngại trả lời rằng bản thân đã bị người chụp photoshop "hại", những hình ảnh đăng tải trên MXH khác xa với nhan sắc thực tế. Hiện tại tranh luận về vẻ ngoài của Vy Oanh vẫn chưa hạ nhiệt.

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự

Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng không nhận ra nữ ca sĩ Vy Oanh. Trên trang cá nhân, ở phần bình luận, nữ ca sĩ không ngại đáp trả những bình luận đề cập đến sự xuất hiện của bản thân trong phiên toà xét xử vụ bà Phương Hằng sáng nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy oanh ca sĩ vy oanh nhan sắc vy oanh

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 16 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 16 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm