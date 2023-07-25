Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'?

Hậu trường 25/07/2023 08:39

Động thái mới đây nhất của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - ca sĩ Hồng Phượng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Lục đục gia đình sau khi NS Vũ Linh nằm xuống đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những động thái mới của người trong cuộc vẫn nhận về nhiều sự quan tâm. Trước đó, khi vướng vào ồn ào tranh chấp tài sản với con gái Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng cho biết, công việc nghệ thuật của cô bị ảnh hưởng nhiều, khán giả đồng loạt đòi tẩy chay nữ ca sĩ. 

Chia sẻ với truyền thông về ồn ào, Hồng Phượng cho biết: "Tôi không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu Vũ Linh. Tôi thấy mọi người đang đánh giá đạo đức người khác từ những lời nói không có căn cứ. Từ trước đến nay, đạo đức trong lối sống và cách làm nghề của tôi chưa bao giờ gặp phải điều tiếng. Tuy nhiên sau khi đám tang của cậu, mọi người lại đánh giá tôi lại sống sai, không có đạo đức. Vậy mọi người đang dựa vào đâu đề đánh giá tôi thiếu đạo đức?".

Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'? - Ảnh 1
Chia sẻ với truyền thông về ồn ào, Hồng Phượng cho biết: "Tôi không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu Vũ Linh"

Mới đây, trên trang cá nhân, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng tải bài viết kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ bánh trung thu do cô kinh doanh. Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. 

Dù bài viết mang tính kinh doanh, tuy nhiên ca sĩ Hồng Phượng vẫn giữ việc khóa phần bình luận để tránh nhận bão thị phi. Chỉ bạn bè của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh mới có thể để lại lời nhắn. Không để lại được bình luận, nhiều netizen cũng thả biểu cảm phẫn nộ dành cho ca sĩ Hồng Phượng. 

Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'? - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng tải bài viết kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ bánh trung thu do cô kinh doanh

Trước đó, tối 3/7, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phát sóng chương trình 100% có sự tham gia của Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh và chồng. Tuy nhiên, ngay sau chương trình, nhiều cư dân mạng bất ngờ có động thái kêu gọi tẩy chay ca sĩ, để lại đánh giá "một sao" cùng nhiều bình luận tiêu cực trên fanpage. 

Trước sự việc, phía HTV đăng thư ngỏ gửi đến khán giả. Đài không nêu tên cụ thể chương trình hay nghệ sĩ nào mà chỉ khẳng định luôn coi trọng đóng góp của người xem và cam kết tiếp thu, xử lý tất cả ý kiến đóng góp một cách nghiêm túc. Cùng với đó, tập mới nhất của gameshow và những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng cũng bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng. 

Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'? - Ảnh 3
Dù bài viết mang tính kinh doanh, tuy nhiên ca sĩ Hồng Phượng vẫn giữ việc khóa phần bình luận để tránh nhận bão thị phi. Dù để lại được bình luận, nhiều netizen cũng thả biểu cảm phẫn nộ dành cho ca sĩ Hồng Phượng

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Phượng cho biết buồn và nản lòng khi nhận được thông tin trên. Theo nữ ca sĩ, chương trình được ghi hình cách đây gần nửa năm - trước thời điểm NSƯT Vũ Linh qua đời. Do sắp xếp của nhà đài, show giờ mới lên sóng và tình cờ rơi đúng thời điểm cô gặp những ồn ào. 

Theo Hồng Phượng, hơn 10 năm làm nghề, cô luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của một người nghệ sĩ theo lời dạy của cậu năm Vũ Linh. Nữ ca sĩ tự thấy mình không làm gì sai trái để chịu những điều tiếng nặng nề như thời gian qua. 

Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'? - Ảnh 4
Hình ảnh Hồng Phượng trong gameshow mới bị HTV gỡ bỏ

"Đến giờ phút này tôi không biết đã làm gì sai để phải chịu những điều này. Tôi không làm gì trái đạo đức để bị cấm sóng. Mọi chuyện đều xuất phát từ gia đình, giờ lại thành những ồn ào để dư luận bàn tán. Tôi đã tổ chức họp báo, nói hết những điều cần nói và đưa cả bằng chứng, giấy tờ. Thế nhưng một số người vẫn không hài lòng, họ quyết tâm trù dập tôi cho bằng được", Hồng Phượng nói. 

Vì ồn ào, Hồng Phượng "thất nghiệp" suốt thời gian qua. Một số bầu show, đồng nghiệp e ngại đứng chung sân khấu cùng cô vì sợ ảnh hưởng tên tuổi. Nữ ca sĩ cũng chủ động từ chối lời mời vì sợ sẽ bị tấn công bởi những người quá khích.

Sau làn sóng tẩy chay, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ 'chuyển nghề' nhưng vẫn bị netizen thả 'phẫn nộ'? - Ảnh 5
NS Hồng Nhung và gia đình ca sĩ Hồng Phượng nhận nhiều "gạch đá" sau ồn ào tranh chấp tài sản với Hồng Loan

Chị dự tính cuộc sống mình ra sao khi cơ hội làm nghề đi vào ngõ cụt?, - Hồng Phượng nói cô đang phải chống chọi với chuỗi ngày khó khăn. Cả gia đình cô gồm có mẹ, chồng và con gái 5 tuổi hiện phải ở nhà thuê, chật vật để ổn định cuộc sống. 

"Sự nỗ lực với nghề ca hát của tôi bấy lâu xem như tiêu tan. Tôi chỉ buồn cho mẹ và con gái vì phải chứng kiến giai đoạn tồi tệ này. Tôi đang cố gắng trấn an mình nhưng đôi lúc không biết phải cố thế nào và không biết dựa vào đâu. Tôi cứ quơ quào bám trụ, tin rằng 1 số ít khán giả còn lại vẫn tin mình để từng bước gượng dậy" - cô nói. 

Hé lộ lí do NSƯT Vũ Linh không cho mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng nhập hộ khẩu: Nghi vấn nhìn ra hết 'mưu đồ' của những người thân cận?

Hé lộ lí do NSƯT Vũ Linh không cho mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng nhập hộ khẩu: Nghi vấn nhìn ra hết 'mưu đồ' của những người thân cận?

Bạn thân của Hồng Loan mới đây đã bất ngờ tiết lộ lí do "ông hoàng cải lương Hồ quảng" không cho em gái Hồng Nhung, cháu gái Hồng Phượng được nhập hộ khẩu tại ngôi nhà ở quận Phú Nhuận mà sinh thời ông vẫn sinh sống.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồng Phượng NSUT Vũ Linh cháu gái Vũ Linh

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