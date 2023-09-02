Sao Việt xuất ngoại có cuộc sống chật vật, bươn chải đủ nghề mưu sinh kiếm sống tại xứ người

Chia sẻ tại một chương trình, Hoàng Anh bộc bạch: "Qua bên này thì việc hoạt động nghệ thuật rất ít nên tôi chọn bán hàng online để đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, đến giờ phút này tất cả lại không như tôi mong muốn”.

Hoàng Anh là một trong những gương mặt đắt sô, phủ sóng khắp nơi với nhiều bộ phim truyền hình ấn tượng như: Gạo nếp gạo tẻ, Cô thắm về làng, Hoa nắng… Tuy nhiên, khán giả một phen ngỡ ngàng khi nam diễn viên đột ngột sang Mỹ định cư cùng vợ con giữa thời điểm sự nghiệp thăng hoa. Đáng chú ý, người hâm mộ tiếp tục bất ngờ khi anh thông báo ly hôn với vợ Việt kiều sau khi sang Mỹ không lâu.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy đã có cơ hội trờ về Việt Nam để đoàn tụ cùng con gái Lavie sau thời gian dài xa cách. Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay bố mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Tròn 10 tuổi, Lavie sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Sau nhiều ồn ào hậu ly hôn, hiện Hoàng Anh đang tập trung công việc kinh doanh ở trời Tây. Nam diễn viên đang rục rịch trở lại con đường nghệ thuật khi thử sức mình với vai trò đạo diễn. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ không ngần ngại quay lại Việt Nam để góp mặt trong những dự án phim nếu có cơ hội.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy đã có cơ hội trờ về Việt Nam để đoàn tụ cùng con gái Lavie sau thời gian dài xa cách

Ở xứ người sau 8 năm, Phùng Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy thử thách giúp anh trưởng thành hơn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Mỗi tháng, Phùng Ngọc Huy được mời hát khoảng 3 show. Cát-sê của nam ca sĩ không cao, lại ít biểu diễn nên anh chi tiêu dè xẻn đủ trả phí sinh hoạt hằng tháng. Thời gian còn lại, ca sĩ chủ yếu bán hàng online tại nhà với các món ăn vặt như: bánh mứt, trái cây sấy, khô... Do ngại thuê nhân công tốn kém, các công đoạn tiếp thị tư vấn, soạn hàng, khuân vác, shipper đều một mình anh lo liệu. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai của mình và con gái, anh xốc mình dậy tiếp tục làm việc.

Ở xứ người sau 8 năm, Phùng Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy thử thách giúp anh trưởng thành hơn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình

Đơn độc bươn chải nên Phùng Ngọc Huy cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Anh và ca sĩ Đan Kim từng bị đồn thổi hẹn hò song nam ca sĩ không lên tiếng phản hồi. Trong nhiều năm, anh chọn lối sống khép kín, im lặng trước những ồn ào đời tư.

Võ Thành Tâm

Năm 2017, Võ Thành Tâm quyết định theo gia đình sang Mỹ định cư và hầu như vắng bóng trên màn ảnh, điều này cũng khiến người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi nghe tin. Chia sẻ với truyền thông về thời gian qua Mỹ sinh sống, Võ Thành Tâm cho biết: "Công việc của tôi ở bên Mỹ không đúng sở trường cho lắm, giống như sai đâu đánh đó. Tôi phải đi rửa chén bát thuê trong nhà hàng để kiếm sống, người ta bắt rửa chén thì tôi rửa chén, bắt rửa ly thì tôi rửa ly".

Năm 2017, Võ Thành Tâm quyết định theo gia đình sang Mỹ định cư và hầu như vắng bóng trên màn ảnh, điều này cũng khiến người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi nghe tin

Đến năm 2021, Võ Thành Tâm có cơ hội tái xuất màn ảnh Việt qua phim Lật Mặt 48h của nam diễn viên Lý Hải, kể từ đây anh cũng về Việt Nam sinh sống. Hiện tại, nam diễn viên đang đi du lịch khắp nơi ở quê nhà. "Vì cuộc đời như những chuyến đi. Mỗi chuyến đi mở ra trước mắt ta nhiều điều cho ta suy ngẫm. Tôi yêu cái bản nhỏ đơn sơ này vì nó yên bình lắm!" - nam diễn viên Lật Mặt chia sẻ trên trang cá nhân.

Võ Thành Tâm cho biết: "Công việc của tôi ở bên Mỹ không đúng sở trường cho lắm, giống như sai đâu đánh đó"

Có thể nói, vì muốn cuộc sống phát triển hơn nữa nên các diễn viên phải mạo hiểm chọn đến một môi trường xa lạ tìm cho mình những hướng đi mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp nhiều may mắn, có người thành công sống sung túc nhưng cũng có người chật vật hơn gấp nhiều lần.