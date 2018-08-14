Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình

Hậu trường 14/08/2018 16:49

Bức xúc khi bị kẻ xấu mạo danh Facebook để lừa đảo, đăng tải nội dung vô văn hóa, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng tố cáo.

Chuyện trang Facebook cá nhân của nghế sĩ nổi tiếng bị kẻ xấu giả mạo, lợi dụng để đăng tải nội dung không phù hợp trục lợi không còn xa lạ. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề nan giải chưa có hướng giải quyết triệt để.

Nối tiếp hàng loạt tên tuổi đình đám, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng vừa bức xúc lên tiếng về việc một kẻ xấu đang cố giả mạo trang Facebook cá nhân của anh nhằm trục lợi cá nhân, đăng tải nội dung không hay ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ.

Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng quyết định báo công an xử lý - Ảnh: Internet
Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình - Ảnh 2
Nam ca sĩ chia sẻ trang Facebook giả mạo - Ảnh: FBNV

Theo nội dung được đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng biết rõ người này và sẽ báo công an xử lý: “Hiện nay có một kẻ xấu rất xấu! Xấu từ ngoại hình đến tính nết đang cố tình làm giả Facebook của Hưng để gây hoang mang và làm tổn hại hình ảnh của Hưng bằng những dòng trạng thái mang tính chất phản động, đe dọa, vô văn hóa... Tên Facebook cũ của người này là RA TU, sống tại Vinh - Nghệ An dám mặc sắc phục công an và tự xưng danh xưng tánh rất hùng hổ trên Facebook.

Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình - Ảnh 3
Theo nội dung được chia sẻ thì 'Ông hoàng nhạc Việt' biết rõ người này - Ảnh: FBNV

Lúc đầu hắn tự nhận là fan cuồng của Hưng và sau đó bắt đầu trở mặt khi bị Hưng huỷ kết bạn vì nhận thấy người này quá nguy hiểm. Hưng viết dòng trạng thái này là để thông báo cho các fans và khán giả ở xa xôi không bị hắn lừa đảo và hiểu lầm. Ngày 19 sau khi hát ở Hà Tĩnh xong, sáng 20 Hưng sẽ có mặt tại phòng Công an hình sự thành phố Vinh để trình bày sự việc và chính thức tố cáo kẻ này. Vì hắn đã rất nhiều lần cố ý làm ra những điều như trên không rõ với mục đích gì. Các fans của Hưng có rất nhiều bằng chứng vì họ đã chụp màn hình lại những nội dung xấu và mang tính đe dọa về sinh mạng của Hưng! Hẹn gặp mày 20.9 tại Vinh".

Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều fan của “Ông hoàng nhạc Việt” để lại bình luận bức xúc và kêu gọi chia sẻ bài viết này để lật tẩy kẻ giả mạo.

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"Sao anh đó lại ra tay với con như vậy? Sao nỡ lòng nào muốn hại con vậy?" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

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