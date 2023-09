Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình

Đàm Vĩnh Hưng quyết định báo công an xử lý - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ chia sẻ trang Facebook giả mạo - Ảnh: FBNV

Theo nội dung được đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng biết rõ người này và sẽ báo công an xử lý: “Hiện nay có một kẻ xấu rất xấu! Xấu từ ngoại hình đến tính nết đang cố tình làm giả Facebook của Hưng để gây hoang mang và làm tổn hại hình ảnh của Hưng bằng những dòng trạng thái mang tính chất phản động, đe dọa, vô văn hóa... Tên Facebook cũ của người này là RA TU, sống tại Vinh - Nghệ An dám mặc sắc phục công an và tự xưng danh xưng tánh rất hùng hổ trên Facebook.

Theo nội dung được chia sẻ thì 'Ông hoàng nhạc Việt' biết rõ người này - Ảnh: FBNV

Lúc đầu hắn tự nhận là fan cuồng của Hưng và sau đó bắt đầu trở mặt khi bị Hưng huỷ kết bạn vì nhận thấy người này quá nguy hiểm. Hưng viết dòng trạng thái này là để thông báo cho các fans và khán giả ở xa xôi không bị hắn lừa đảo và hiểu lầm. Ngày 19 sau khi hát ở Hà Tĩnh xong, sáng 20 Hưng sẽ có mặt tại phòng Công an hình sự thành phố Vinh để trình bày sự việc và chính thức tố cáo kẻ này. Vì hắn đã rất nhiều lần cố ý làm ra những điều như trên không rõ với mục đích gì. Các fans của Hưng có rất nhiều bằng chứng vì họ đã chụp màn hình lại những nội dung xấu và mang tính đe dọa về sinh mạng của Hưng! Hẹn gặp mày 20.9 tại Vinh".