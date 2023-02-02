Phát ngôn 'người xinh đẹp thường không sân si', Hari Won bị chỉ trích là kém hiểu biết, độc hại và thiếu suy nghĩ

Hậu trường 02/02/2023 15:20

Những ngày gần đây, Hari Won nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả khi cô công khai chia sẻ rằng "người xinh đẹp thường không sân si và tốt tính".

Là nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt và đặc biệt là sau khi kết hôn với Trấn Thành, mọi động thái của Hari Won đều được dân tình đặc biệt quan tâm. Mới đây, bà xã Trấn Thành đã có động thái gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về bạn bè trên mạng xã hội.

Phát ngôn 'người xinh đẹp thường không sân si', Hari Won bị chỉ trích là kém hiểu biết, độc hại và thiếu suy nghĩ - Ảnh 1

Cụ thể, Hari Won gây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh với một người bạn, kèm theo dòng chia sẻ: “Theo kinh nghiệm của mình, đa số người đẹp không sân si, dễ thương và tốt tính. Nên tôi hầu hết chỉ chơi với mấy bạn xinh thôi. Mọi người thấy sao?".

Trước quan điểm này của Hari Won, cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng quan điểm "chọn bạn mà chơi" của mỗi người là khác nhau nên chuyện nữ ca sĩ muốn chơi với ai là quyền cá nhân, thì số đông khác lại cho rằng nhận định của Hari Won là chưa hoàn toàn hợp lý vì bản chất con người không do nhan sắc quyết định.

Phát ngôn 'người xinh đẹp thường không sân si', Hari Won bị chỉ trích là kém hiểu biết, độc hại và thiếu suy nghĩ - Ảnh 2

Ngay phía dưới bài đăng của Hari Won, nhiều người đã bình luận để phản bác quan điểm mà nữ ca sĩ đưa ra.

“Vậy những người từ nhỏ sinh ra đã không may mắn được ăn sang, mặc đẹp hoặc không may mắn có gương mặt ưa nhìn là do người ta sân si hay sao. Chị làm nghệ sĩ thì nên phát ngôn cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi nói”, tài khoản T.N bình luận.

Nhiều khán giả chung quan điểm: “Nhan sắc không quyết định nhân phẩm”, “Câu này không đúng, Hari Won chắc gì đã quen hết người trên thế giới để đúc kết được câu đó. Dựa theo thống kê nào hay chỉ dựa theo vài người quen ít ỏi của bản thân rồi đánh giá số đông. Tính cách không do ngoại hình quyết định. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Một tài khoản phân tích ở góc độ body shaming từ phát ngôn: "Không chỉ Hari Won, thực tế cuộc sống hiện nay, nhiều người có tư tưởng trọng ngoại hình. Đây là mầm mống của những phân biệt đối xử về ngoại hình, body shaming trong xã hội hiện nay, dẫn đến việc người đẹp được trọng dụng, kính nể, có nhiều cơ hội, trong khi người không có lợi thế ngoại hình, người khuyết tật bị chế giễu, gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống. Tư tưởng như Hari Won là cực kỳ độc hại, phiến diện và rất thiếu hiểu biết. Việc cô là người nổi tiếng nhưng phát ngôn sốc nổi như vậy là rất đáng bị lên án".

Phát ngôn 'người xinh đẹp thường không sân si', Hari Won bị chỉ trích là kém hiểu biết, độc hại và thiếu suy nghĩ - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng khi đã là người nổi tiếng, Hari Won cần cẩn trọng chuyện phát ngôn trên các trang mạng xã hội.

Khi được truyền thông liên hệ về phát ngôn trên, phía Hari Won giữ im lặng và từ chối giải thích.

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