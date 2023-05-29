Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa'

Hậu trường 29/05/2023 14:20

Dòng chia sẻ mới đây của Ngọc Phước nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Phước bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chuẩn bị "lên xe hoa". Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tạm dừng cuộc chơi, em lấy chồng em lo làm ăn thôi". Dòng chia sẻ trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 1
Diễn viên Ngọc Phước bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chuẩn bị "lên xe hoa".

Có thể thấy, kèm theo dòng trạng thái là bức ảnh Ngọc Phước diện đầm cô dâu màu trắng. Điều đáng nói, thay vì biểu cảm hạnh phúc thì Ngọc Phước lại tỏ rõ sự buồn bã, hoang mang, "vô hồn".

Dù thông tin nữ diễn viên chuẩn bị "lên xe hoa" chưa rõ thực hư như thế nào nhưng bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đã nhanh chóng để lại những dòng bình luận đầy hài hước. Hiện, khán giả vẫn mong chờ một lời xác nhận chính thức từ phía nữ diễn viên.

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 2
Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 3
Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 4
Netizen đồng loạt để lại bình luận trêu Ngọc Phước

Ngọc Phước được khán giả yêu mến bởi nét diễn hài hước, tự nhiên. Ít ai biết rằng trước khi lấn sân vào showbiz Việt, Ngọc Phước từng làm nhiều công việc khác nhau như: giáo viên tiếng Anh, nhân viên văn phòng. 

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 5
Ngọc Phước là nữ diễn viên được khán giả quan tâm trong làng giải trí Vbiz.

Năm 2016, Ngọc Phước gây chú ý ở chương trình “Thách thức danh hài”, thậm chí nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang còn khuyên cô nàng nên lấn sân vào showbiz vì quá tài năng và duyên dáng. Tuy nhiên, Ngọc Phước từ chối và chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại của mình.

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 6
Trấn Thành khuyên Ngọc Phước nên lấn sân vào showbiz vì quá tài năng và duyên dáng.

Mãi cho tới năm 2020, Ngọc Phước mới chính thức lấn sân vào làng giải trí Việt. Cô tham gia chương trình “Cười xuyên Việt" và dành được giải Quán quân. Nghệ sĩ Minh Nhí từng nhận xét: "Ngọc Phước là người thông minh, tài năng, bản lĩnh và là gương mặt triển vọng của làng hài".

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 7
Ngọc Phước đạt Quán quân Cười xuyên Việt.

Nữ diễn viên được nhiều người biết đến và yêu mến với hàng loạt vai diễn hài hước, lầy lội. Những bộ phim có mặt Ngọc Phước đều mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Gần đây nhất, Ngọc Phước khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại dự án điện ảnh của “đạo diễn trăm tỷ” – Võ Thanh Hòa. Theo đó, Ngọc Phước cùng diễn viên Mạc Văn Khoa, Anh Tú và nghệ sĩ Trung lùn đảm nhận vai chính trong phim Tết “Siêu lừa gặp siêu lầy”.

Phản ứng đáng chú ý của netizen khi Ngọc Phước bất ngờ thông báo tạm dừng cuộc vui, chuẩn bị 'lên xe hoa' - Ảnh 8
Ngọc Phước đảm nhận vai chính trong phim Tết “Siêu lừa gặp siêu lầy”.

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