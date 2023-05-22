'Ở ẩn' sau ồn ào kiện tụng với bà Phương Hằng, Vy Oanh lần đầu lộ diện trong tiệc sinh nhật con gái bạn thân, thần sắc thế nào?

Khung ảnh có sự góp mặt của hai gia đình Vy Oanh - Vân Hugo ngay khi chia sẻ đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau một thời gian biến mất khỏi mạng xã hội vì vướng vào ồn ào kiện tụng liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng, mới đây dân tình bất ngờ khi Vy Oanh xuất hiện tại tiệc thôi nôi của con gái Vân Hugo. Đáng chú ý, nữ ca sĩ và các con còn được chồng hộ tống đến tham dự. Khung ảnh có sự góp mặt của hai gia đình Vy Oanh - Vân Hugo ngay khi chia sẻ đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khung ảnh có sự góp mặt của hai gia đình Vy Oanh - Vân Hugo ngay khi chia sẻ đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tại buổi tiệc, Vy Oanh lộ thần sắc rạng rỡ, tươi tắn trong chiếc đầm hồng nổi bật. Nữ ca sĩ cũng cho hai con gái diện trang phục "tông xuyệt tông" với mình. Có thể thấy, sau nhiều sóng gió, Vy Oanh vẫn giữ tinh thần tốt.

Được biết, trước đó, Vy Oanh có mối quan hệ thân thiết với Vân Hugo và diễn viên Phan Như Thảo Được biết, trước đó, Vy Oanh có mối quan hệ thân thiết với Vân Hugo và diễn viên Phan Như Thảo. Cả 3 gia đình thường xuyên có những buổi họp mặt, tiệc tùng hay đi du lịch cùng nhau. Vy Oanh dù đang trong giai đoạn ở ẩn nhưng vẫn không thể vắng mặt tại buổi tiệc của gia đình bạn thân. Thời gian qua, ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng có những tranh cãi trên mạng xã hội và sau đó, cả hai đã có đơn tố giác qua lại Từ giữa tháng 4/2023, Vy Oanh đã khóa toàn bộ trang fanpage và Facebook cá nhân. Nhiều tin đồn xoay quanh nữ ca sĩ nhưng cô không có bất cứ phản hồi nào hay đính chính như trước đây. Vì vậy, việc Vy Oanh bất ngờ xuất hiện tại tiệc thôi nôi con gái Vân Hugo đã thu hút nhiều sự chú ý.

Vy Oanh từng tự nhận số mình thị phi Thời gian qua, ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng có những tranh cãi trên mạng xã hội và sau đó, cả hai đã có đơn tố giác qua lại. Vy Oanh cũng từng tự nhận số mình thị phi. Nữ ca sĩ cho biết trước nay cô chỉ luôn muốn sống nhẹ nhàng, tránh xa những điều tiếng. Vậy nhưng, trong một số sự việc, cô vô tình trở nên "ồn ào" trong mắt số đông.

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