'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô

Hậu trường 04/07/2023 05:00

Nhờ thành công trong kinh doanh, MC Thanh Mai hiện tại đã tận hưởng cuộc sống giàu có xa hoa trong căn nhà 800m2 tại quận 9, TP.HCM, trị giá lên tới cả triệu đô la.

Thanh Mai nổi tiếng trong nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên đến MC. Một trong những chương trình nổi bật nhất mà người đẹp sinh năm 1973 tham gia dẫn dắt là Sức sống mới - talkshow có rating hàng đầu về giải trí của kênh VTV1.

Sau khi đạt giải Á hậu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai 1992, Thanh Mai bắt đầu thử sức lĩnh vực diễn xuất, cô nhận một vai trong bộ phim Cô thủ môn tội nghiệp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 1
Cô nhận một vai trong bộ phim Cô thủ môn tội nghiệp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Thập niên 1990, gương mặt xinh đẹp đã giúp Thanh Mai trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón hàng đầu, là một trong những 'nữ hoàng ảnh lịch', cùng thời với Việt Trinh, Diễm Hương. Khoảng năm 1997, cô bắt đầu rút lui khỏi nghệ thuật, tập trung kinh doanh thẩm mỹ viện và học để lấy bằng MBA.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 2
Thập niên 1990, gương mặt xinh đẹp đã giúp Thanh Mai trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón hàng đầu.
'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 3
Khoảng năm 1997, cô bắt đầu rút lui khỏi nghệ thuật, tập trung kinh doanh thẩm mỹ viện và học để lấy bằng MBA.

Nhờ vẻ đẹp không tuổi, hiện tại cô đã thu tiền tỷ khi làm bà chủ trong ngành làm đẹp. Cô từng cho biết ngoại hình đã đóng góp một phần vào những thành công của cô hiện tại.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 4
Nhờ vẻ đẹp không tuổi, hiện tại cô đã thu tiền tỷ khi làm bà chủ trong ngành làm đẹp.

Được biết, nữ MC tài năng kiếm tiền từ rất sớm. Từ năm 10 tuổi, cô đã kinh doanh nhỏ, năm 16 tuổi đã sở hữu tiệm cắt tóc và gội đầu. Bên cạnh đó, cô còn đi diễn. Tiền sinh hoạt trong nhà cũng như tiền ăn học của các em đều do một tay cô lo hết, thời điểm đó cô chỉ mới 16 - 17 tuổi.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 5
Tiền sinh hoạt trong nhà cũng như tiền ăn học của các em đều do một tay cô lo hết, thời điểm đó cô chỉ mới 16 - 17 tuổi.

Lúc mười mấy tuổi, Thanh Mai đã mua được căn nhà đầu tiên gần chợ Bến Thành. Vào năm 2000, nữ MC đã tậu được căn nhà lớn ở trung tâm mặt tiền đường. Trước đó, cô đã có những căn nhà trong hẻm to, nhà ở quận 3 và ở Văn Thánh. 

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 6
Lúc mười mấy tuổi, Thanh Mai đã mua được căn nhà đầu tiên gần chợ Bến Thành.

Hiện tại, Thanh Mai đang sống trong căn biệt thự 800m2 nằm ở quận 9. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, không gian xung quanh trồng nhiều cây xanh đem đến cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người suy đoán cơ ngơi này của người đẹp phải có giá lên tới cả triệu đô la.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 7
Hiện tại, Thanh Mai đang sống trong căn biệt thự 800m2 nằm ở quận 9.
'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 8
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển.

Nữ MC dành nhiều thời gian ở nhà vì tại đây, cô có thể vừa làm việc, tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, không vội vã như khu trung tâm. Trong căn nhà rộng lớn này, Thanh Mai còn biến thành phim trường để chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cuộc sống đời thường...

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 9
Trong căn nhà rộng lớn này, Thanh Mai còn biến thành phim trường để chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cuộc sống đời thường...

Thanh Mai còn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi nhan sắc quyến rũ, vóc dáng nuột nà, gợi cảm cùng phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp ở tuổi U50. Cô thường xuất hiện với những món đồ trang sức đắt tiền, có món lên tới tiền tỷ như dây chuyền đính kim cương, hoa tai vàng đính ngọc trai,...Vì làm việc trong lĩnh vực làm đẹp nên cô ý thức bản thân phải thật lộng lẫy. Mỗi lần xuất hiện, nữ MC luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 10
Thanh Mai còn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi nhan sắc quyến rũ, vóc dáng nuột nà, gợi cảm cùng phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp ở tuổi U50.
'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 11
Cô thường xuất hiện với những món đồ trang sức đắt tiền, có món lên tới tiền tỷ như dây chuyền đính kim cương, hoa tai vàng đính ngọc trai,...
'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai: U50 vẫn đẹp 'nhức nách', tậu nhà từ năm mười mấy tuổi, tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trong căn biệt thự 800m2 trị giá hàng triệu đô - Ảnh 12
Vì làm việc trong lĩnh vực làm đẹp nên cô ý thức bản thân phải thật lộng lẫy.

Ở độ tuổi hiện tại, với khối tài sản đáng mơ ước như vậy, cô có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, Thanh Mai được ví như "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Từ khóa:   hậu trường MC Thanh Mai cơ ngơi MC Thanh Mai

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