Nữ diễn viên chuyên trị vai 'bà trùm' nén đau đớn, giấu mẹ một mình vào viện chữa ung thư

Hậu trường 07/10/2023 08:23

Mất đi hai người đàn ông trụ cột, nữ diễn viên buộc phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ. Khi biết tin mình bị ung thư vú, Kim Phượng quyết định giấu mẹ, một mình chữa trị.

Nhắc tới diễn viên Kim Phượng, nhiều người nhớ tới hình ảnh bà trùm Phượng Đê của "Những đứa con biệt động Sài Gòn", hay Lệ Hoa trong "Biển đời giông tố", "bà trùm" Hai Hảo khét tiếng trong phim "Tử thi lên tiếng" thuộc series phim truyền hình dài tập "Hồ sơ lửa"… Cô chuyên đảm nhận những vai diễn cá tính, gai góc, mạnh mẽ, thậm chí có phần lập dị. Tuy nhiên, ngoài đời nữ diễn viên lại vô cùng nữ tính và phong thái điềm nhiên.

Nữ diễn viên chuyên trị vai 'bà trùm' nén đau đớn, giấu mẹ một mình vào viện chữa ung thư - Ảnh 1
Cô chuyên đảm nhận những vai diễn cá tính, gai góc, mạnh mẽ, thậm chí có phần lập dị. Tuy nhiên, ngoài đời nữ diễn viên lại vô cùng nữ tính và phong thái điềm nhiên

Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", Kim Phượng cũng có nhiều chia sẻ về cuộc đời đầy biến cố bệnh tật của mình. Theo nữ diễn viên tâm sự, khi đang đóng phim "Ngã rẽ cuộc đời" vào năm 2005, chị đón nhận được thông tin mình bị ung thư.

"Bác sĩ bảo tôi còn trẻ, không bị được, chỉ là nguyệt san thì lên hạch thôi. Nhưng hết nguyệt san rồi tôi vẫn thấy dấu hiệu. Tôi đi khám ở 1 bệnh viện khác và bác sĩ vẫn nói y như vậy. Tôi không chịu, tới một bệnh viện quốc tế làm sinh thiết và phát hiện tế bào ung thư giai đoạn 1. Tôi sững sờ, lên căng tin ngồi bất động suốt 3 tiếng đồng hồ.

Sau đó, tôi xin gặp bác sĩ người Pháp để tránh bị người ta biết mình là ai. Tôi giấu bệnh, không cho mẹ biết, sợ mẹ phải chịu cú sốc. Tôi chỉ nói sắp tới đi quay phim ở tỉnh thời gian dài. Thế là tôi một thân một mình vào viện mổ, làm mọi thứ. Sau gần hai năm điều trị, khỏi hoàn toàn thì tôi mới nói cho gia đình biết" - nữ diễn viên bộc bạch.

Nữ diễn viên chuyên trị vai 'bà trùm' nén đau đớn, giấu mẹ một mình vào viện chữa ung thư - Ảnh 2
 Theo nữ diễn viên tâm sự, khi đang đóng phim "Ngã rẽ cuộc đời" vào năm 2005, chị đón nhận được thông tin mình bị ung thư

Trải qua biến cố về sức khỏe, bệnh tật, diễn viên Kim Phượng thích thú với việc đồng hành cùng Bộ Y tế tại chương trình Phòng chống ung thư quốc gia. Hiện công việc chính của chị là kinh doanh. Nhưng trong vai trò người đồng hành cùng Bộ Y tế về chương trình Phòng chống ung thư quốc gia, chị muốn truyền đạt lại kinh nghiệm, câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư vú của chính mình.  

Sau khi bình phục, Kim Phượng đã thay đổi chế độ sinh hoạt, siêng năng tập luyện thể thao và tích cực lan tỏa tinh thần đó đến những người xung quanh. Chính sức mạnh tinh thần, ý chí nghị lực đó đã giúp nữ diễn viên "Những đứa con biệt động Sài Gòn" một lần nữa vượt qua cửa tử với căn bệnh tuyến giáp.

Nữ diễn viên chuyên trị vai 'bà trùm' nén đau đớn, giấu mẹ một mình vào viện chữa ung thư - Ảnh 3
Trải qua biến cố về sức khỏe, bệnh tật, diễn viên Kim Phượng thích thú với việc đồng hành cùng Bộ Y tế tại chương trình Phòng chống ung thư quốc gia

Gần đây nhất, Kim Phượng tái xuất màn ảnh nhỏ trong phim "Bão ngầm". Chị nói dự án đó khá lâu và phức tạp, mất 3 năm để hoàn thành. Trong phim chị vừa phải đóng con trai vừa phải đóng con gái, giới tính linh hoạt.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Kim Phượng cho biết chị đang sống trong căn chung cư rộng rãi, bên trong tràn ngập màu sắc, sự ấm áp cũng như năng lượng tích cực, với nhiều cây xanh, trang trí nữ tính. Chị sống cùng con gái 10 tuổi, mẹ ruột và mẹ nuôi.

Nữ diễn viên chuyên trị vai 'bà trùm' nén đau đớn, giấu mẹ một mình vào viện chữa ung thư - Ảnh 4
Mẹ ruột và mẹ nuôi Kim Phượng cùng xuất hiện trong chương trình

Chia sẻ về con gái của mình, mẹ nuôi Kim Phượng là cô Thủy nói: "Tôi không nghĩ Kim Phượng sẽ thành diễn viên và càng bất ngờ hơn khi thấy Kim Phượng trong phim với ngoài đời khác nhau quá. Kim Phượng trong phim như con trai, đánh đấm các kiểu nhưng ở ngoài lại rất thùy mị, nhẹ nhàng, lại rất đạo đức. Tôi xem Kim Phượng mà hết hồn".

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