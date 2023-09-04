Những mỹ nhân Việt khủng hoảng vì tăng cân mất kiểm soát, có người chạm mốc 85kg?

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An, người đẹp rút dần khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vào kinh doanh và vun vén gia đình nhỏ. Năm 2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng và gây sốc khi tăng hơn 30 kg, cân nặng chạm mức 85 kg. Trong những bức ảnh được người đẹp đăng tải, không ít khán giả để lại bình luận “trêu chọc” cựu người mẫu rằng chồng đại gia chăm sóc cô quá mát tay.

Phan Như Thảo từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim như “Sắc đẹp và danh vọng”, “Gái ế kén chồng”, “Vàng trắng”...

Cùng cảnh ngộ với Phan Như Thảo, diễn viên Lê Phương cũng từng trải qua thời gian khó khăn khi bị chê ngoại hình tăng cân hậu sinh con. Nữ ca sĩ từng trải lòng bị stress khi nhìn lại vóc dáng mũm mĩm. Có thời điểm cô không còn mặc vừa quần áo của mình mà phải mượn đồ mẹ ruột, thậm chí là mặc quần jean và áo thun của chồng khi đi ra ngoài.

Hiện tại con gái Phan Như Thảo đã được 7 tuổi, đó cũng là mốc thời gian cô tìm đủ mọi cách, kiên trì với nhiều phương pháp để thay đổi ngoại hình của mình. Dù thời điểm này bà xã doanh nhân Đức An đã giảm được 22 kg, thân hình thon gọn thấy rõ nhưng cô vẫn quyết tâm giảm thêm 10 kg nữa mới hoàn thành kế hoạch của mình.



Cùng cảnh ngộ với Phan Như Thảo, diễn viên Lê Phương cũng từng trải qua thời gian khó khăn khi bị chê ngoại hình tăng cân hậu sinh con thứ 2

Trong lần sinh bé thứ 2, cô nặng đến 80kg. Sau khi sinh, nữ diễn viên còn 72kg. Dù thân hình quá khổ nhưng người đẹp vẫn chưa muốn giảm cân vì muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Thời điểm này, Lê Phương vẫn ăn uống đủ chất để có sữa cho con bú, điều này làm cô lại tăng vọt lên 76kg.

Sau nhiều nỗ lực giảm cân, Lê Phương đã đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ

Hiện tại, sau nhiều nỗ lực giảm cân, Lê Phương đã đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, nữ diễn viên đã "đánh bay" 30kg mỡ thừa chỉ 9 tháng sau khi sinh con. Cô đã tự tin hơn với vóc dáng của mình, Lê Phương còn khiến khán giả trầm trồ khi diện những trang phục bó sát, khoe dáng thon gọn.

Mai Phương Thúy

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết đang rất buồn rầu vì rơi vào tình trạng cân nặng mất kiểm soát. Hiện tại, số cân nặng cơ thể đã chạm mốc 71 kg. Hình ảnh kém săn chắc của hoa hậu Mai Phương Thúy khi xuất hiện trong vài sự kiện thu hút sự chú ý. Với chiều cao 1,8m cùng cân nặng vượt ngưỡng so với tiêu chuẩn cân nặng của một hoa hậu nên Mai Phương Thúy thường khá đồ sộ khi đứng chung cùng khách mời nào đó.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết đang rất buồn rầu vì rơi vào tình trạng cân nặng mất kiểm soát. Hiện tại, số cân nặng cơ thể đã chạm mốc 71 kg

Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy tăng cân mất kiểm soát. Trước đó, năm 2020, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng từng có cân nặng lên đến 70kg. Mỗi lần tăng cân, nàng hậu lại lên kế hoạch giảm cân và cô cũng đã nhiều lần thành công nhờ áp dụng chế độ ăn khoa học kết hợp với tập luyện điều độ.

Hình ảnh kém săn chắc của hoa hậu Mai Phương Thúy khi xuất hiện trong vài sự kiện thu hút sự chú ý

Việc tập luyện giảm cân của cô còn đạt được thành tích đáng nể khi số đo vòng ba từ 95cm lên 105cm. Thế nhưng, phong độ giữ dáng của Mai Phương Thúy được đánh giá là không ổn định. Vì vậy mà có lần cô còn bị đồn thổi đã sinh con cho đại gia. Ngay sau đó, cô đã phủ nhận tin đồn.

Nam Em

Cuối năm 2018, Nam Em có mặt trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Thân hình phát tướng, tăng cân thấy rõ của cô khiến nhiều khán giả sốc nặng. Bởi trước đó, Nam Em vẫn được biết tới là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng thon gọn trong showbiz Việt.

Cuối năm 2018, Nam Em có mặt trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Thân hình phát tướng, tăng cân thấy rõ của cô khiến nhiều khán giả sốc nặng

Thậm chí, nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên Hồ Sơ Lửa có bầu. Ngay sau đó, Nam Em nhanh chóng phủ nhận, khẳng định diện mạo cô như vậy là do tăng cân 8kg. Người đẹp cho biết cô làm theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, rằng phải giữ cho tinh thần luôn lạc quan, nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ để có thể trạng tốt nhất.

Nam Em giờ ổn định với cân nặng trên dưới 50 kg, chiều cao 1,71 m

Đầu năm 2023, người đẹp bất ngờ quay lại hoạt động tích cực ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Nhan sắc hiện tại của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long nhận được nhiều lời khen vì đã lấy lại được vóc dáng chuẩn chỉnh trước đây. Nam Em giờ ổn định với cân nặng trên dưới 50 kg, chiều cao 1,71 m.