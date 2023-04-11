Vũ Thu Phương bất ngờ tiết lộ giai đoạn bị trầm cảm sau sinh vì tăng cân mất kiểm soát,

Hậu trường 11/04/2023 16:17

Người đẹp từng chia sẻ ngay từ nhỏ, cô đã phải sống tự lập vì cha mẹ cô phải đi xa để mưu sinh. Bản thân cô luôn ước ao có một gia đình hạnh phúc.

Những năm gần đây, sau thời gian tạm dừng hoạt động showbiz, Vũ Thu Phương đã trở lại, đảm nhận vai trò giám khảo và mentor các cuộc thi sắc đẹp. Không chỉ tạo tiếng tăm ở trong giới nghệ thuật, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Vũ Thu Phương bất ngờ tiết lộ giai đoạn bị trầm cảm sau sinh vì tăng cân mất kiểm soát, - Ảnh 1
NĂm 2019, Vũ Thu Phương đã trở lại, đảm nhận vai trò giám khảo và mentor các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh: Internet

Ít ai biết, trước khi sở hữu khối tài sản khủng như bây giờ, Vũ Thu Phương từng trải qua không ít khó khăn, sóng gió. Mới đây, trong một chương trình truyền cảm hứng sống cho phụ nữ hiện đại, chân dài gốc Nam Định trải lòng, năm 2006, cô phải đi khắp nơi vay 100 triệu đồng để chạy chữa bệnh tim cho mẹ nhưng không ai giúp đỡ. Đây cũng là bước ngoặt cho cô thay đổi cuộc sống. Vũ Thu Phương bộc bạch: "Họ sợ rằng tôi không có khả năng chi trả. Chính khoảnh khắc này, tôi quyết tâm phải giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền để giữ gìn sinh mạng của mẹ".

Vũ Thu Phương bất ngờ tiết lộ giai đoạn bị trầm cảm sau sinh vì tăng cân mất kiểm soát, - Ảnh 2
Trước khi sở hữu khối tài sản khủng như bây giờ, Vũ Thu Phương từng trải qua không ít khó khăn, sóng gió - Ảnh: Internet

Người đẹp từng chia sẻ ngay từ nhỏ, cô đã phải sống tự lập vì cha mẹ cô phải đi xa để mưu sinh. Bản thân cô luôn ước ao có một gia đình hạnh phúc. Chính vì thế, khi lấy chồng, siêu mẫu chấp nhận gác lại sự nghiệp để vun đắp tổ ấm của mình.

Trong chương trình, Vũ Thu Phương cũng tiết lộ cô từng mắc trầm cảm sau sinh. Khi mang thai, cô tăng cân khá nhiều, song vẫn nghĩ sinh con ra vóc dáng sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng, mọi chuyện không như mong đợi khiến người đẹp rơi vào khủng hoảng.

Vũ Thu Phương bất ngờ tiết lộ giai đoạn bị trầm cảm sau sinh vì tăng cân mất kiểm soát, - Ảnh 3
Trong chương trình, Vũ Thu Phương cũng tiết lộ cô từng mắc trầm cảm sau sinh - Ảnh: Internet

"Đây là giai đoạn kinh khủng đối với một siêu mẫu, diễn viên. Tôi rơi vào trầm cảm, cuộc sống rối bời. May mắn thay, tôi đã vượt qua được giai đoạn đó và nhận ra được những giá trị bên trong bản thân mình to lớn đến nhường nào" - người đẹp bộc bạch.

Vũ Thu Phương cũng cho biết, những biến cố trong cuộc đời chính là món quà, bởi những điều đó đã khiến cô kiên trì và quyết tâm đạt được mục tiêu.

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