'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ?

Tối ngày 29/4, khung hình có sự xuất hiện của Châu Bùi - Ngô Kiến Huy - Bảo Thy - Tiểu Vy khi ghi hình cho một chương trình lan truyền trên MXH. Việc vắng mặt Trấn Thành trong bức ảnh khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu nam MC có tiếp tục dẫn dắt chương trình hẹn hò đình đám trong mùa này.

Khung hình có 4 nghệ sĩ ghi hình cho Người ấy là ai mùa 5 nhưng vắng mặt Trấn Thành - Ảnh: Internet

Trước đó, khi liên hệ với nhà sản xuất Rap Việt và Người ấy là ai để giải đáp thắc mắc, đại diện ekip chia sẻ với Thể thao văn hóa: "Những thông tin mới của Rap Việt mùa 3 và Người ấy là ai mùa 5 sẽ được Vie Channel sớm cập nhật trong thời gian tới".