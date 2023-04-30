'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ?

Hậu trường 30/04/2023 14:46

Nghi vấn Trấn Thành rời khỏi Người ấy là ai sau loạt ồn ào?

Tối ngày 29/4, khung hình có sự xuất hiện của Châu Bùi - Ngô Kiến Huy - Bảo Thy - Tiểu Vy khi ghi hình cho một chương trình lan truyền trên MXH.  Việc vắng mặt Trấn Thành trong bức ảnh khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu nam MC có tiếp tục dẫn dắt chương trình hẹn hò đình đám trong mùa này. 

'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ? - Ảnh 1
Khung hình có 4 nghệ sĩ ghi hình cho Người ấy là ai mùa 5  nhưng vắng mặt Trấn Thành - Ảnh: Internet

Trước đó, khi liên hệ với nhà sản xuất Rap Việt và Người ấy là ai để giải đáp thắc mắc, đại diện ekip chia sẻ với Thể thao văn hóa: "Những thông tin mới của Rap Việt mùa 3 và Người ấy là ai mùa 5 sẽ được Vie Channel sớm cập nhật trong thời gian tới".

'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ? - Ảnh 2
Việc không có mặt trong khung hình khiến khán giả đặt câu hỏi liệu Trấn Thành bị loại khỏi chương trình sau loạt ồn ào - Ảnh: Internet  

Gần đây, mạng xã hội xôn xao tin đồn Trấn Thành sẽ rút khỏi Siêu tài năng nhí mùa 4. Đây là gameshow mà Trấn Thành và bà xã Hari Won đã đồng hành suốt 3 mùa trước trong vai trò giám khảo. Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Đại Nghĩa sẽ thay thế Trấn Thành tại Siêu tài năng nhí mùa 4.

'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ? - Ảnh 3
Loạt ồn ào phát ngôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của Trấn Thành - Ảnh: Internet 

Sự việc làm dấy lên tin đồn sự nghiệp Trấn Thành đang gặp trở ngại sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn. Thậm chí, chủ đề "Trấn Thành liệu có bị cấm sóng?" cũng được dân mạng đưa ra bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ? - Ảnh 4
Hari Won và Đại Nghĩa được cho là sẽ làm giám khảo "Siêu tài năng nhí" mùa 4  - Ảnh: Internet

Một số khán giả cho rằng các chương trình đang dè dặt hơn khi ngỏ lời mời hợp tác với nam nghệ sĩ. Cũng có ý kiến cho rằng Trấn Thành bận rộn nhiều dự án nên việc rút khỏi một hoặc một vài gameshow cũng không phải điều to tát. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán từ phía dân mạng.

'Người ấy là ai' khởi quay mùa 5, lộ dàn sao đình đám nhưng lại thiếu Trấn Thành ? - Ảnh 5

Hari Won tiết lộ ông xã đang quay phim nên rất bận rộn - Ảnh: Internet

 

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