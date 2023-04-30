Trấn Thành thẳng thắn chia sẻ: tuyệt đối sẽ không làm việc với người mình không thích

Cụ thể, tại sự kiện ra dự án "Hào Quang Rực Rỡ" của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đã không kiềm nén được nước mắt, xúc động khi nhắc về hào quang của nghệ sĩ. Anh nói: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi để biết nó là cái gì". Sau phát ngôn, anh thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng, xoay quanh các luồng ý kiến nhìn nhận khác nhau gây tranh cãi.

Tại sự kiện ra dự án "Hào Quang Rực Rỡ" của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đã không kiềm nén được nước mắt, xúc động khi nhắc về hào quang của nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Sau phát ngôn, anh thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng, xoay quanh các luồng ý kiến nhìn nhận khác nhau gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Từ đây, một vài phát ngôn trong quá khứ của nam nghệ sĩ được cư dân mạng 'khai quật' lại và chia sẻ rầm rộ trên các kênh truyền thông. Cụ thể, trong một chương trình Trấn Thành thẳng thắng chia sẻ bản thân sẽ không làm việc với người mình không thích. "Tôi muốn mời những người thường bị soi mói, bị dính vào những lùm xùm từ trên trời rơi xuống mà thậm chí họ không hay biết để tham gia show này. Những người đó họ đã phải chấp nhận những điều tiếng bịa đặt về cuộc đời mình suốt một thời gian làm nghề.

Tôi không có quyền bắt ban tổ chức mời người này, không mời người kia nhưng tôi có quyền từ chối làm việc với người mình không thích. Tuy nhiên, trong mỗi tập sẽ có một chủ đề riêng, mang tính thời sự, giải trí đang hot thì nếu nghệ sĩ đó dù tôi không thích nhưng họ là sự lựa chọn tốt nhất tôi vẫn sẽ chấp nhận. Vì dù như thế nào tôi cũng sẽ giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất, phải đặt lợi ích chung làm điều tiên quyết” anh nói.