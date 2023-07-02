Mỹ nhân Việt bụng bầu vượt mặt vẫn 'mạo hiểm' đi leo núi

Dù đang ở những ngày cuối thai kỳ nhưng cô nàng Minh Hằng vẫn chăm chỉ vận động, thậm khí không ngại leo núi.
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Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc leo núi cùng chồng và một vài người bạn, nữ diễn viên còn chia sẻ: "Lý do im ru cả ngày, leo mà chồng cọc luôn".
Vô số khán giả bất ngờ vì tại thời điểm hiện tại, bụng bầu của Minh Hằng đã vượt mặt nhưng nữ diễn viên vẫn hào hứng và thường xuyên vận động sức khỏe. Nhìn ảnh mà cô nàng đăng tải, có thể thấy ngọn núi mà cô nàng đang leo không quá dốc, không cao, thế nhưng với một người đang mang thai như cô thì chắc đây không phải là hoạt động 'dễ ăn'.
Trước đó, đầu tháng 3/2023, Minh Hằng công bố cô đã mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Kể từ khi mang thai con đầu lòng, nữ diễn viên luôn giữ hình ảnh một mẹ bầu xinh đẹp, rạng rỡ mọi lúc mọi nơi.
Vóc dáng Minh Hằng có sự thay đổi đáng kể, vòng 2 đã vượt mặt, tuy nhiên nữ ca sĩ không tăng cân quá nhiều nên tổng thể ngoại hình vẫn gọn gàng. Cô nàng chia sẻ, khoảng thời gian cô nàng mang bầu vẫn duy trì tập pilates cùng với huấn luyện viên cá nhân, vận động nhẹ nhàng để luôn có trạng thái tốt nhất và tránh phù nề sau sinh.
Vì quá đam mê công việc mà trước đây, Minh Hằng từng ám ảnh chuyện làm vợ, làm mẹ. May mắn thay, nữ diễn viên gặp được ông xã tâm lý, giúp cô vượt qua nỗi sợ. Anh đã tạm gác lại công việc để ở bên chăm sóc, giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất trong lúc thực hiện thụ tinh lẫn khi mang thai.