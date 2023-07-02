Mỹ nhân Việt bụng bầu vượt mặt vẫn 'mạo hiểm' đi leo núi

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc leo núi cùng chồng và một vài người bạn, nữ diễn viên còn chia sẻ: "Lý do im ru cả ngày, leo mà chồng cọc luôn".

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc leo núi cùng chồng và một vài người bạn.

Vô số khán giả bất ngờ vì tại thời điểm hiện tại, bụng bầu của Minh Hằng đã vượt mặt nhưng nữ diễn viên vẫn hào hứng và thường xuyên vận động sức khỏe. Nhìn ảnh mà cô nàng đăng tải, có thể thấy ngọn núi mà cô nàng đang leo không quá dốc, không cao, thế nhưng với một người đang mang thai như cô thì chắc đây không phải là hoạt động 'dễ ăn'.