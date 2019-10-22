Mr Đàm tuyên bố 'ngưng xuất hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam' giữa lùm xùm xúi giục bạo lực

Hậu trường 22/10/2019 14:09

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi đăng tải dòng thông báo sẽ ngưng nhận show, ngưng xuất hiện ở Việt Nam trong vòng 3 tháng sau Tết.

Ít giờ trước, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận chú ý khi đăng tải dòng thông báo về việc sẽ tạm ngưng hoạt động sau Tết. Cụ thể, "Ông hoàng nhạc Việt" viết: "Tết xong là sẽ ngưng xuất hiện, ngưng nhận show kinh doanh trong 3 tháng trên toàn lãnh thổ Việt Nam".

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Đàm Vĩnh Hưng thông báo tạm ngưng hoạt động 3 tháng sau Tết - Ảnh: FB

Hiện tại dòng chia sẻ của Mr Đàm đã nhận về nhiều bình luận quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Ngoài những lời hỏi thăm, thắc mắc lý do, nhiều dân mạng cho rằng nam ca sĩ tạm ngưng hoạt động để chuẩn bị một liveshow hoành tráng. Dường như biết được dự định của đàn anh, ca sĩ Phi Nhung hào hứng: "Em biết mà, nhớ mời em nha. Kỳ này đóng kịch đi... đăng ký trước rồi nha một bài đơn ca...".

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đăng tải status treo thưởng 20 triệu đồng cho những ai "dạy dỗ" người bố bạo hành con. Hành động của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi khi tuyên bố: 'Tui muốn treo giải thưởng 20 triệu uống cà phê chơi cho ai tát vô mặt nó liên tục y chang như vậy' - Ảnh: FB
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Sau đó, anh tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khác khi bị chỉ trích - Ảnh: FB

Hiện tại, nam ca sĩ đã xóa dòng trạng thái được cho là kích động bạo lực gây tranh cãi nhiều ngày qua.

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Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Phi Nhung Mr Đàm

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