Mới đây, mẹ ruột Thùy Tiên gây chú ý trên mạng xã hội khi đã lên tiếng trước những lời chỉ trích về việc bỏ rơi con gái từ nhỏ.

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, đời tư và hoàn cảnh của gia đình cô cũng gây chú ý khi bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ. Cô ở với dì ruột đến năm 18 tuổi và sau đó bắt đầu cuộc sống tự lập. Chính vì thế, mẹ ruột của Thùy Tiên không ít lần bị cộng đồng mạng chỉ trích cho rằng bà bỏ rơi con. Đời tư và hoàn cảnh của gia đình Thùy Tiên gây chú ý khi bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ, phải ở với dì ruột đến năm 18 tuổi Theo đó, mới đây, khi bị một tài khoản nhận xét rằng không có thiện cảm với những người mẹ bỏ con, mẹ Thùy Tiên đã có những chia sẻ đáng chú ý. Bà cho biết ngoài kia còn có rất nhiều người mẹ sau khi ly hôn không đủ điều kiện mang con theo hoặc vì một lý do khác. Tuy nhiên, những người mẹ này vẫn luôn yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho con nên người và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Mẹ của Thùy Tiên khẳng định không ở với con không có nghĩa là bỏ con, không thương con Bên cạnh đó, mẹ của Thùy Tiên khẳng định: "Không ở với con không có nghĩa là bỏ con, không thương con. Tôi cũng là một người mẹ như bạn, cũng mang thai 9 tháng 10 ngày, cũng chịu đựng đau đớn đẻ con ra, cũng thức trắng đêm vì con. Tôi cũng lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ con nên người". Không chỉ vậy, mẹ Thùy Tiên cũng nhắn nhủ đến mọi người hãy sống nhẹ nhàng với nhau vì cuộc đời rất vô thường: "Cuộc đời vô thường lắm, còn và mất chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi mà thôi. Chúng ta đều không biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao, nên hãy sống nhẹ nhàng với nhau các bạn ạ. Khi mà con đường tôi đi không có bước chân của các bạn thì các bạn không bao giờ biết được tôi đã từng dậm phải những thứ gì đâu".

Mẹ Thùy Tiên cũng nhắn nhủ với những người chỉ trích bà hãy sống nhẹ nhàng với nhau vì cuộc đời rất vô thường Được biết, ba mẹ Thùy Tiên ly dị từ khi cô 4 tuổi. Theo mẹ Thùy Tiên chia sẻ, nàng hậu là người cá tính, tự lập, luôn nỗ lực làm việc hết sức mình mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bà cũng là người luôn ủng hộ những quyết định của con gái. Còn Thùy Tiên sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế luôn nỗ lực làm việc, đặt mục tiêu sớm mua nhà cho ba mẹ, người thân và lo cho họ cuộc sống đủ đầy. Thùy Tiên sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế luôn nỗ lực làm việc, đặt mục tiêu sớm mua nhà cho ba mẹ, người thân và lo cho họ cuộc sống đủ đầy Trong một bài viết trước đây, mẹ ruột Thùy Tiên cũng lên tiếng phủ nhận chuyện bị đồn đại đã bỏ rơi con gái, để nàng hậu cho nhà nội nuôi. Mẹ Thùy Tiên cho biết, sau khi ly hôn, bà có cuộc sống khó khăn, từ công việc đến tiền bạc vì không có giấy tờ tùy thân, nhiều lần ngủ ngoài ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ. Trong hoàn cảnh đó, bà không thể nhẫn tâm đem con gái theo để bé chịu khổ cùng mình vì khi đó Thuỳ Tiên mới chỉ 4 tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ Thùy Tiên có cuộc sống khó khăn nên không thể nhẫn tâm đem con gái theo để chịu khổ cùng mình "Dù biết nói ra sẽ ảnh hưởng tới một số người, tôi vẫn nói ra tỉ mỉ. Tôi không có tiền, không có nhà, người thân. Tôi không xin được việc vì không có tiền về quê làm giấy tờ tùy thân. Thử đặt bản thân vào lúc đó thì các bạn có dẫn con theo không? Tôi để con mình lại vì nhà nội lúc đó giàu có" – Mẹ Thùy Tiên kể.

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