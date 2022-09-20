Màn đáp trả 'cực căng' của Pha Lê sau khi bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tố 'nói sai sự thật', đòi lại khoản tiền lớn

Tuy nhiên, sau khi Pha Lê đăng tải dòng trạng thái trên, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ - C.Q.T đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân. Vị bác sĩ cho biết, vào tháng 04/2022, một người em thân thiết đã nhờ ông giúp giảm phí làm phẫu thuật thẩm mỹ 50% cho ca sĩ Pha Lê với điều kiện sau khi làm xong cô sẽ up hình ảnh trả tài trợ cho bệnh viện thẩm mỹ của ông.

Vào ngày 20/9, Pha Lê đã đăng tải bài viết tố đơn vị tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho cô trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định đó là sai lầm lớn nhất khi quyết định chọn trung tâm này.

Sau khi làm xong cỡ túi ngực rất nhỏ chỉ 180 CC nhưng Pha Lê có than phiền với tôi là ngực nhìn quá lớn nên Pha Lê không hài lòng và yêu cầu tôi miễn luôn số tiền còn lại mà Pha Lê đang nợ (78 triệu) nhưng tôi không đồng ý. Tôi có nói với Pha Lê là đợi sau 3 tháng ngực sẽ nhỏ lại 30%, nếu khi đó Pha Lê vẫn không hài lòng thì Pha Lê hãy đến bệnh viện của tôi khám lại và tôi sẽ thay túi khác nhỏ hơn cho Pha Lê hài lòng mà không tính phí. Tôi cũng có nói rõ với Pha Lê rằng ngực làm lần đầu thì hơi đau nhưng việc thay túi khác thì rất nhẹ nhàng.

Do đó, ông rất bất ngờ và thất vọng khi thấy Pha Lê đăng tải bài viết nói sai sự thật như vậy. Vị bác sĩ viết: "Sau khi ca sĩ Pha Lê làm xong phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng, bơm mỡ mông, với chi phí tổng cộng là 276 triệu và được tôi giảm 50% còn lại 138 triệu nhưng ca sĩ Pha Lê lại nợ lại 78 triệu và trả sau.

Nhưng nay đã hơn 3 tháng, tôi vẫn không thấy Pha Lê đến bệnh viện của tôi tái khám để thay túi ngực lại và cũng không thấy Pha Lê up hình trả tài trợ cho tôi. Có lẽ là vì Pha Lê không được tôi miễn giảm 78 triệu còn nợ và Pha Lê cũng không muốn đăng hình trả tài trợ cho tôi như đã hứa.

Ngoài ra, tôi cũng vừa nghe được một người bạn nói rằng thẩm mỹ viện khác đã làm hợp đồng với ca sĩ Pha Lê thay túi ngực nhỏ hơn cho Pha Lê miễn phí và đồng thời gửi cho Pha Lê một số tiền để Pha Lê phốt tôi trên mạng xã hội nhằm mục đích làm ảnh hưởng uy tín của tôi".

Vì thế, vị bác sĩ đã gay gắt gửi lời đến nữ ca sĩ: "Tiền rất quan trọng trong cuộc sống nhưng hãy sống sao cho đúng. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ luôn danh dự, nếu mình không quan trọng danh dự của mình thì cũng đừng nên bán rẻ luôn cả danh dự uy tín của người khác vì đồng tiền".

Tin nhắn giữa bác sĩ C.Q.T và ca sĩ Pha Lê - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết của bác sĩ C.Q.T được chia sẻ, Pha Lê tiếp tục đáp trả: "Bác sĩ nổi tiếng giàu có dựng lên một câu chuyện đổi trắng thay đen trắng trợn, thua! Ở đây ghi có 138 triệu thôi á... Em đã trả nhiều hơn thế, sao kê còn nguyên đây anh, bớt bịa đặt... Hay nhân viên của anh ăn bớt tiền mà anh không biết? Hay anh lại bảo em chỉnh sửa ảnh? Đời em chưa biết nợ ai xu nào, anh tố em nợ thì anh nhầm người rồi, tiền em trả chỉ có dư chứ không có thiếu".

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Đồng thời, nữ ca sĩ "thân trời" khi bác sĩ làm việc không có tâm, khiến cô mất tiền và mất luôn niềm tin khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại đây.

Cô cho biết: "Mình vừa tỉnh dậy sau buổi phẫu thuật sáng nay để lấy túi ngực ra vì sự tắc trách của bác sĩ C.Q.T. Hết hồn vì bị tố nợ tiền... Không đóng tiền trước chắc người ta cho lên làm, luật của bệnh viện thẩm mỹ mà... Bịa được hay thế mà cũng bịa, hiện tại em mệt nên chưa lục được bằng chứng chuyển khoản cách đây 6 tháng, em xin thề trước tính mạng của cả em và con gái em là em không nợ 1 xu, sao anh giàu có mà anh bịa đặt ghê thế".

Nữ ca sĩ cho rằng bác sĩ đang dựng lên một câu chuyện đổi trắng thay đen trắng trợn - Ảnh: Chụp màn hình

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Pha Lê - Ảnh: FBNV

Hiện tại, sự việc này đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.