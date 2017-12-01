Luyện tập Yoga trong tư thế nhạy cảm, Ngọc Trinh khiến nhiều người 'ngượng chín mặt’

Lần đầu tiên làm quen với bộ môn Yoga, Ngọc Trinh diện bộ đồ quá gợi cảm khiến ai nhìn vào cũng hiểu lầm cô không mặc quần.

Sở hữu những đường cong nóng bỏng, Ngọc Trinh là tín đồ trung thành với phong cách thời trang hở bạo. Cô nàng cũng không ít lần làm dư luận "dậy sóng" khi vô tư đăng tải những bức ảnh khoe da thịt quá đà. Thậm chí, việc chụp ảnh khỏa thân cũng không phải là thử thách đối với cô gái sinh năm 1990 này.

Vốn là người yêu thích thể thao, chân dài Trà Vinh thường xuyên dành thời gian đến phòng tập gym, đánh tennis hoặc đi học nhảy để giữ gìn vóc dáng. Trang cá nhân của “Nữ hoàng nội y” thường xuyên chia sẻ những clip chủ nhân đang say sưa nhảy theo điệu nhạc. Nhiều người cho rằng, nếu Ngọc Trinh lấn sân làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ rất lợi thế về phần vũ đạo.

Được khen là cô gái đa tài, mới đây chân dài Venus tiếp tục khiến các fan nóng mắt khi khoe clip luyện tập Yoga cùng huấn luyện viên. Vì đây là lần đầu tiên làm quen với môn thể thao mới nên Ngọc Trinh khá vụng về khi tập các động tác khó.

Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn cả là thân hình gợi cảm của cô nàng trong bộ đồ liền thân màu trắng. Vì phần vải che vòng 3 quá khiêm tốn nên không ít người lầm tưởng "Nữ hoàng nội y" quên mặc quần.

Ngọc Trinh mặc cây đen ngắn cũn quyến rũ vẫn bị chê thiếu lịch sự Diện chiếc váy đen ngắn cũn cỡn khoe vòng một căng đầy đi sự kiện ra mắt phim, Ngọc Trinh khiến nhiều người đối diện không khỏi “nhức mắt”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luyen-tap-yoga-trong-tu-the-nhay-cam-ngoc-trinh-khien-nhieu-nguoi-nguong-chin-mat-259490.html