Khởi My trở lại sân khấu sau 6 năm, hé lộ lý do tạm dừng ca hát liên quan đến 1 món quà của chồng!

Hậu trường 08/09/2023 06:53

Khởi My phải dừng chân tại vòng 2 của ‘Ca sĩ mặt nạ’ vì có phần trăm bình chọn thấp nhất. Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi sau khi về chung một nhà với Kelvin Khánh.

Mới đây, tại tập 2 của chương trình "Ca sĩ mặt nạ", nhân vật Cừu Bông đã phải lộ diện vì số lượt bình chọn thấp nhất. Theo dự đoán ban đầu của các cố vấn đã gọi tên nhiều ca sĩ như Thu Ngọc, Khởi My, Hiền Thục, Ngô Quỳnh Anh… Cuối cùng danh tính Cừu Bông không ai xa lạ chính là ca sĩ Khởi My.

Khởi My trở lại sân khấu sau 6 năm, hé lộ lý do tạm dừng ca hát liên quan đến 1 món quà của chồng! - Ảnh 1
Danh tính của Cừu Bông không ai xa lạ chính là ca sĩ Khởi My

Kết quả khiến cho Trấn Thành và Tóc Tiên phải cảm thán về khả năng giả giọng của nữ ca sĩ vì cả hai đều không đoán được là Khởi My. Giọng ca Vì sao dí dỏm cho biết cô đã gằn giọng để khác đi nên các cố vấn không thể đoán ra.

Khởi My trở lại sân khấu sau 6 năm, hé lộ lý do tạm dừng ca hát liên quan đến 1 món quà của chồng! - Ảnh 2
Kết quả khiến cho Trấn Thành và Tóc Tiên phải cảm thán về khả năng giả giọng của nữ ca sĩ vì cả hai đều không đoán được là Khởi My

Tại đây, Khởi My cũng chia sẻ lý do không hoạt động nghệ thuật trong 6 năm, nguyên nhân đơn giản là do cô đã lấy chồng. Sau khi cưới, Kelvin Khánh mua cho cô một dàn máy chơi game hiện đại. Từ đây, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp “game thủ” và livestream để chơi game cùng khán giả. Khởi My còn bật mí Bích Phương chính là người cùng cô chơi thâu đêm.

Khởi My trở lại sân khấu sau 6 năm, hé lộ lý do tạm dừng ca hát liên quan đến 1 món quà của chồng! - Ảnh 3
Tại đây, Khởi My cũng chia sẻ lý do không hoạt động nghệ thuật trong 6 năm, nguyên nhân đơn giản là do cô đã lấy chồng. Sau khi cưới, Kelvin Khánh mua cho cô một dàn máy chơi game hiện đại

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 cũng hé lộ dự định chuẩn bị trở lại với sân khấu và người hâm mộ. Cô cho biết đang trong quá trình thu âm bài hát mới thì được mời tham gia chương trình. Vì vậy, Khởi My quyết định mượn sân khấu Ca sĩ mặt nạ làm nơi biểu diễn đầu tiên sau 6 năm ngừng hoạt động.

Khởi My trở lại sân khấu sau 6 năm, hé lộ lý do tạm dừng ca hát liên quan đến 1 món quà của chồng! - Ảnh 4
Sau khi lấy chồng, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp “game thủ” và livestream để chơi game cùng khán giả. Khởi My còn bật mí Bích Phương chính là người cùng cô chơi thâu đêm

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn vào tháng 4/2017, những năm gần đây cả hai hạn chế tham gia các hoạt động giải trí mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, Khởi My thường xuyên đăng tải ảnh bên dàn máy tính xịn xò của chồng tặng để cả hai có thể chơi game cùng nhau. Dù ít lộ diện trước công chúng nhưng Khởi My vẫn thu hút lượng fan nhất định khi thường xuyên giao lưu, pha trò như một streamer chính hiệu trên mạng xã hội. 

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả

Mới đây, Khởi My khiến ai cũng trầm trồ với tóc mới màu hồng rực nổi bật đầy trẻ trung. Cô cũng tiết lộ kế hoạch quay trở lại với khán giả khiến dân tình đều đứng ngồi không yên.

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