Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả

Khởi My từng là giọng ca được nhiều khán giả trẻ mến mộ với những bản hit một thời như: Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ,... Đến hiện tại, dù đã lấy chồng và hạn chế xuất hiện trên các sân khấu, sức hút của nữ ca sĩ vẫn không hề thuyên giảm. Đặc biệt, dù đã gần vượt mốc độ tuổi 30, nhưng cô vẫn để lại ấn tượng trong lòng fan là một cô nàng nhí nhảnh, dễ thương và cực kì trẻ trung so với số tuổi của mình.

Mới đây, trên một trang của fan hâm mộ Khởi My đã đăng tải khoảnh khắc nữ ca sĩ đến một salon làm tóc. Theo đó, Khởi My làm ai nấy trầm trồ khi nhuộm màu tóc hồng rực nổi bật. Cô cũng tiết lộ đang có kế hoạch để quay trở lại với khán giả khiến dân tình đều đứng ngồi không yên.

Khởi My khiến ai cũng trầm trồ khi nhuộm màu tóc hồng rực nổi bật

May mắn sở hữu diện mạo trẻ trung nên khi nhuộm tóc màu nổi cùng với tóc mái thưa, bà xã Kelvin Khánh được gọi là “thánh hack tuổi” của showbiz Việt. Không những thế, hầu như trong suốt những năm qua, Khởi My đều làm bạn với những màu tóc khá sáng màu. Có thể kế đến như màu nâu khói, bạch kim hay màu hồng baby,.... Những màu tóc này dù khá kén da nhưng với Khởi My, chúng giúp cô trông vô cùng trẻ trung, chẳng thua thời thiếu nữ.

Suốt những năm qua, Khởi My đều làm bạn với những màu tóc khá sáng màu

Có lẽ nhờ hôn nhân hạnh phúc và tính cách vui tươi, nhí nhảnh, nên ở tuổi 33, Khởi My vẫn sở hữu nhan sắc ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi. Cô cũng có phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại và bắt kịp xu hướng.

Đặc biệt, không ít lần nữ ca sĩ còn khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe vóc dáng nuột nà và cơ bụng gợi cảm. So với thời còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Khởi My không thay đổi là bao, thậm chí còn ngày càng nhuận sắc.

Khởi My khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe vóc dáng nuột nà và cơ bụng gợi cảm

Hiện tại, Khởi My và ông xã Kelvin Khánh đang sống trong một căn penthouse hoành tráng có diện tích lên đến 300m2. Cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế theo sở thích của hai vợ chồng, có sự phóng khoáng, hiện đại và nhiều góc được bày trí đẹp không khác gì quán cafe.

Khởi My và ông xã Kelvin Khánh đang sống trong một căn penthouse hoành tráng có diện tích lên đến 300m2

Cách đây vài năm, vợ chồng Khởi My từng chia sẻ rằng cả hai không có ý định sinh con. "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp", Kelvin Khánh cho biết.

Thời điểm ấy, quan điểm này này của cặp đôi gây ra không ít tranh cãi. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Vợ chồng Khởi My từng chia sẻ rằng cả hai không có ý định sinh con

Đến nay, sau 6 năm về chung một nhà, tình cảm của Khởi My - Kelvil Khánh vẫn luôn mặn nồng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch khắp nơi, dạo chơi trên xe phân khối lớn, luyện tập thể hình... Điều đó cho thấy việc chưa có con không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cặp đôi.