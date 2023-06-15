Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả

Hậu trường 15/06/2023 20:29

Mới đây, Khởi My khiến ai cũng trầm trồ với tóc mới màu hồng rực nổi bật đầy trẻ trung. Cô cũng tiết lộ kế hoạch quay trở lại với khán giả khiến dân tình đều đứng ngồi không yên.

Khởi My từng là giọng ca được nhiều khán giả trẻ mến mộ với những bản hit một thời như: Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ,... Đến hiện tại, dù đã lấy chồng và hạn chế xuất hiện trên các sân khấu, sức hút của nữ ca sĩ vẫn không hề thuyên giảm. Đặc biệt, dù đã gần vượt mốc độ tuổi 30, nhưng cô vẫn để lại ấn tượng trong lòng fan là một cô nàng nhí nhảnh, dễ thương và cực kì trẻ trung so với số tuổi của mình.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 1
Dù đã lấy chồng và hạn chế xuất hiện trên các sân khấu, sức hút của Khởi My vẫn không hề thuyên giảm

 

Mới đây, trên một trang của fan hâm mộ Khởi My đã đăng tải khoảnh khắc nữ ca sĩ đến một salon làm tóc. Theo đó, Khởi My làm ai nấy trầm trồ khi nhuộm màu tóc hồng rực nổi bật. Cô cũng tiết lộ đang có kế hoạch để quay trở lại với khán giả khiến dân tình đều đứng ngồi không yên.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 2

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 3
Khởi My khiến ai cũng trầm trồ khi nhuộm màu tóc hồng rực nổi bật

 

May mắn sở hữu diện mạo trẻ trung nên khi nhuộm tóc màu nổi cùng với tóc mái thưa, bà xã Kelvin Khánh được gọi là “thánh hack tuổi” của showbiz Việt. Không những thế, hầu như trong suốt những năm qua, Khởi My đều làm bạn với những màu tóc khá sáng màu. Có thể kế đến như màu nâu khói, bạch kim hay màu hồng baby,.... Những màu tóc này dù khá kén da nhưng với Khởi My, chúng giúp cô trông vô cùng trẻ trung, chẳng thua thời thiếu nữ.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 4Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 5

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 6
Suốt những năm qua, Khởi My đều làm bạn với những màu tóc khá sáng màu

 

Có lẽ nhờ hôn nhân hạnh phúc và tính cách vui tươi, nhí nhảnh, nên ở tuổi 33, Khởi My vẫn sở hữu nhan sắc ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi. Cô cũng có phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại và bắt kịp xu hướng.

Đặc biệt, không ít lần nữ ca sĩ còn khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe vóc dáng nuột nà và cơ bụng gợi cảm. So với thời còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Khởi My không thay đổi là bao, thậm chí còn ngày càng nhuận sắc.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 7
Khởi My khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe vóc dáng nuột nà và cơ bụng gợi cảm

 

Hiện tại, Khởi My và ông xã Kelvin Khánh đang sống trong một căn penthouse hoành tráng có diện tích lên đến 300m2. Cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế theo sở thích của hai vợ chồng, có sự phóng khoáng, hiện đại và nhiều góc được bày trí đẹp không khác gì quán cafe.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 8
Khởi My và ông xã Kelvin Khánh đang sống trong một căn penthouse hoành tráng có diện tích lên đến 300m2

 

Cách đây vài năm, vợ chồng Khởi My từng chia sẻ rằng cả hai không có ý định sinh con. "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp", Kelvin Khánh cho biết.

Thời điểm ấy, quan điểm này này của cặp đôi gây ra không ít tranh cãi. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Khởi My khoe tóc mới hồng rực, sắc vóc ngày càng xứng với danh hiệu 'thánh hack tuổi' của Vbiz, tiết lộ kế hoạch quay lại với khán giả - Ảnh 9
Vợ chồng Khởi My từng chia sẻ rằng cả hai không có ý định sinh con

 

Đến nay, sau 6 năm về chung một nhà, tình cảm của Khởi My - Kelvil Khánh vẫn luôn mặn nồng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch khắp nơi, dạo chơi trên xe phân khối lớn, luyện tập thể hình... Điều đó cho thấy việc chưa có con không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cặp đôi.

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều?

Mẹ ruột Khởi My ở tuổi U70 được netizen tấm tắc khen ngợi nhan sắc 'lão hóa ngược', còn khẳng định chắc nịch một điều?

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ ruột. Netizen tấm tắc khen ngợi mẹ ruột nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và khẳng định chắc nịch một điều.

Xem thêm
Từ khóa:   Khởi My kelvin khánh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi