Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục

Hậu trường 17/05/2023 11:44

Câu trả lời của Khởi My khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú.

Khởi My từng là giọng ca đình đám của làng nhạc Việt, cô nàng thu hút 1 số lượng người hâm mộ cực kỳ lớn. Nữ ca sĩ từng chiến thắng nhiều chương trình ca hát lớn nhỏ và có nhiều bản hit trong sự nghiệp như Vì sao, Gửi cho anh, Hạt cát, Người yêu cũ, Đôi cánh... Tuy nhiên, sau khi kết hôn vào năm 2017, Khởi My dần rút khỏi các hoạt động âm nhạc và theo đuổi sở thích làm streamer. Hiện cô sở hữu sung túc, bình yên bên ông xã Kelvin  Khánh. 

Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục - Ảnh 1
Hậu kết hôn, Khởi My dần rút khỏi các hoạt động âm nhạc và theo đuổi sở thích làm streamer

Từng là nữ ca sĩ "khuấy đảo" thị trường âm nhạc, Khởi My vẫn luôn khiến nhiều người tiếc nuối về sự "im ắng" của mình. Mới đây trên trang cá nhân, cô đã chiêu đãi khán giả khoảnh khắc đầy ngọt ngào bên cạnh Kelvin Khánh. Nữ ca sĩ hào hứng cho biết: "Đi chơi cả tháng rồi mà chưa nhớ nhà! Hai cặp giò chiến ghê". Có lẽ dân tình cũng đã quá quen với những màn phát "cẩu lương" của cả hai, những hình ảnh hạnh phúc của cả hai luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, yêu thích.

Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục - Ảnh 2
Khởi My và Kelvin Khánh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau 

Đáng chú ý, ngay dưới dưới phần bình luận, một người hâm mộ đã bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ sớm quay trở lại với sự nghiệp ca hát: "Em mong chị nhanh chóng trở lại đường đua V-Pop với một bài hát mới để mọi người cùng thưởng thức!".

Tuy nhiên Khởi My đã khéo léo phản hồi chuyện cô chưa hề có ý định tiếp tục ca hát: "Giờ già rồi đua gì nữa em! Giờ lâu lâu thu âm bài hát tặng anh em Facebook nghe thư giãn thôi, đua gì giờ này nữa trời". Dẫu đã lên tiếng làm rõ nhưng vẫn rất nhiều khán giả bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ "tái xuất" đi hát trở lại, đó cũng chính là minh chứng cho tình yêu của khán giả vẫn bền bỉ theo thời gian dù Khởi My có "ở ẩn".

Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục - Ảnh 3
Khởi My khéo léo phản hồi chuyện ca hát trở lại với người hâm mộ

Được biết, Khởi My hiện sống bình yên, hạnh phúc bên chồng là ca sĩ Kelvin Khánh. Họ là một trong những cặp đôi đẹp và được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Cả hai có nhiều điểm chung từ tính cách đến sở thích nên được nhận xét là rất "xứng đôi vừa lứa". Khi lập gia đình, vợ chồng Khởi My thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Có thể thấy, ngoài thời gian dành cho công việc, cặp đôi thường cùng nhau đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống hôn nhân mặn nồng.

Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục - Ảnh 4
Khởi My và Kelvin Khánh hiện có cuộc sống viên mãn bên nhau

Chia sẻ về lý do không còn hoạt động sôi nổi, Khởi My cho biết: "Không phải Khởi My rời showbiz mà là khi mà mình làm nghề đến một thời gian nhất định thì bắt đầu nhận ra rằng là sẽ có những bạn thuộc tốp sau rất giỏi và mình không còn phù hợp nữa.

Hát thì hát thôi chứ mình không còn cố gắng đu theo để tạo hit hoặc là làm một cái gì đó vượt qua sức của mình. Bởi vì Khởi My biết là trong những năm rồi mình đã có những sản phẩm nhất định của mình ghi dấu trong lòng mọi người, ví dụ như Gửi cho anh, Vì sao, Người yêu cũ...".

Được khuyên trở lại 'đường đua V-pop', Khởi My phản hồi cực duyên dáng và đầy thuyết phục - Ảnh 5
Khởi My và Kelvin Khánh từng chia sẻ về ý định không có con

Điều khiến nhiều người yêu mến Khởi My tiếc nuối là dù đã kết hôn nhiều năm song vợ chồng cô vẫn chưa sinh con. Tuy nhiên, theo Khởi My và Kelvin Khánh, điều này năm trong ý định của cả hai. Kelvin Khánh chia sẻ: "Thật ra cả hai không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hiện tại đang rất vui, vẫn được tung tăng. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp...".

Còn Khởi My cũng chia sẻ thêm rằng:"Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!". Được biết, bố mẹ Khởi My và Kelvin Khánh cũng biết việc này. Họ tôn trọng quyết định của hai người, và chỉ mong con cái được sống hạnh phúc.

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