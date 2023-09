Khoe con trai mới sinh, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp gây sốt MXH với khoảnh khắc 'cha nào con nấy' siêu cute

Sau 10 ngày chào đời, hình ảnh đầu tiên của bé Landon Vũ Đông Quân đã chính thức được đạo diễn Victor Vũ công khai trên mạng xã hội.

Mới đây, đạo diễn Victor Vũ hào hứng chia sẻ bức ảnh ngủ bên cạnh con trai đầu lòng vô cùng ngộ nghĩnh. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận của cư dân mạng.

Victor Vũ chia sẻ khoảnh khắc 'cha nào con nấy' lúc ngủ vô cùng đáng yêu - Ảnh: FBNV

Nam đạo diễn tài năng khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng thích thú khi khoe bức ảnh nằm ngủ với dáng vẻ giống hệt nhau của mình và "tiểu hoàng tử". Dưới phần bình luận, diễn viên Đinh Ngọc Diệp vào góp vui cùng chồng và con trai với dòng tâm sự đầy tình cảm: “Trời ơi, thương quá, best father of the year".

Sau hơn 1 tuần chào đời, đây là lần đầu tiên vợ chồng đạo diễn Người bất tử công khai diện mạo đáng yêu của con trai với bạn bè và công chúng. Nhiều người vào chúc mừng và nhận xét cậu bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Con trai đầu lòng của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ tên Landon Vũ Đông Quân. Cậu bé chào đời vào lúc 6 giờ 54 phút sáng ngày 1/11 - Ảnh: FBNV

Sau thời gian yêu nhau ngọt ngào, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ kết chuyện tình đẹp như mơ của mình bằng một đám cưới hoành tráng và lung linh vào tháng 3/3016. Sau khi “về chung nhà” Đinh Ngọc Diệp hầu như vắng bóng tại các sự kiện của showbiz và tập trung lo cho gia đình.

Mọi người hào hứng để lại bình luận chúc mừng bên dưới bài viết khoe con của ông xã Đinh Ngọc Diệp - Ảnh: FBNV

