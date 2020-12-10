Trước sự công kích, chỉ trích không ngừng từ cư dân mạng, nam diễn viên Hiếu Hiền đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Tối qua (9/12), thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa về Nhà tang lễ tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp như vợ chồng Trấn Thành – Hari Won, nghệ sĩ Tấn Hoàng, Vĩnh Thụy, MC Đại Nghĩa… đã có mặt tại đây để nhìn mặt danh hài Chí Tài lần cuối.

Nhiều nghệ sĩ có mặt trước nhà tang lễ - Ảnh: Internet

Trong lúc mọi người đều đau xót trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài thì mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip với tiêu đề “Chí Tài trong nhà xác”. Gây bức xúc hơn là tài khoản đăng tải clip này lại là fanpage cá nhân có tích xanh của diễn viên Hiếu Hiền.

Hành động gây phẫn nộ của nam diễn viên Hiếu Hiền - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trang cá nhân của vợ nam diễn viên cũng chia sẻ 1 đoạn clip khác có tên: “Nhìn mặt anh Chí Tài lần cuối đi mọi người”. Điều này đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ và không ngừng chỉ trích vợ chồng Hiếu Hiền.

Mới đây, Hiếu Hiền đã gửi xin lỗi trên trang Facebook cá nhân trước hành động thiếu suy nghĩ của bản thân: “Trước tiên vợ chồng em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Bé Heo và gia đình của anh chị! Sự ra đi đột ngột của anh Tài làm cho em đau xót lắm! Có quá nhiều khán giả cũng như anh chị em gần xa hỏi về tang lễ của anh Tài trong lúc quá nhiều cảm xúc và thiếu suy nghĩ nên đã đăng hình ảnh của anh lên trang cá nhân cũng chỉ muốn để những ai yêu thương anh sẽ cùng cầu nguyện cho hương linh của anh sớm được siêu thoát không ngờ sự việc lại đi quá xa hơn suy nghĩ của mình!

Vợ chồng Hiếu Hiền xin phép được kính gửi lời xin lỗi đến quí cô chú anh chị em đồng nghiệp, kính gửi lời xin lỗi đến quí vị khán giả khắp nơi, xin được hứng chịu mọi lời khiển trách của quí vị! Hiếu Hiền rất mong được xin lỗi và xin lỗi nhiều lắm!”.

Bài đăng xin lỗi của nam diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng tranh cãi, một vài ý kiến bênh vực Hiếu Hiền, số còn lại vẫn lên án hành động của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khien-cong-chung-phan-no-voi-clip-chi-tai-trong-nha-xac-hieu-hien-voi-len-tieng-xin-loi-389668.html