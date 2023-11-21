'Kết hôn thần tốc' với bạn trai Việt Kiều, Ngọc Quyên từng bỏ sĩ diện, 'vác bầu' bán hàng siêu thị trên đất Mỹ

Sự nghiệp người mẫu phất lên nhanh chóng, Ngọc Quyên cũng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như: Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, 14 Ngày phép, Mỹ nhân kế… Nhiều người nói, Ngọc Quyên là một trong những “phép thử” thành công, mở màn cho trào lưu người mẫu "rẽ hướng" phát triển đa lĩnh vực.

Siêu mẫu Ngọc Quyên từng là một trong những cái tên đình đám trong làng mẫu Việt. Với vẻ ngoài đậm chất Á Đông như mắt hí, gò má cao, gương mặt bầu bĩnh, Ngọc Quyên "tấn công" không chỉ sàn diễn trong nước mà cả quốc tế, là gương mặt mở màn, kết show của nhiều đêm hội thời trang lớn.

Ngọc Quyên từng cho biết, quyết định yêu bác sĩ Richard Le sau 1 tuần quen biết, hẹn hò đến 4 tuần thì đám cưới. Cuộc sống của cựu người mẫu gặp nhiều khó khăn khi sang sống ở trời Tây do thay đổi môi trường đột ngột.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn với "nửa kia" là bác sĩ tên Richard Le. Thời điểm này, Ngọc Quyên chọn rời showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống cùng chồng khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Đáng nói, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên từng gây tranh cãi vì thời gian yêu và cưới rất "thần tốc".

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn với "nửa kia" là bác sĩ tên Richard Le

Theo Ngọc Quyên, lý do quyết định cưới chồng nhanh chóng bởi cô đã chán những thị phi, bon chen trong showbiz và muốn có cuộc sống ổn định. Thậm chí, cô chủ động đề nghị Richard kết hôn dù bản thân không biết gì về quá khứ của người mình chọn làm chồng. Vài năm sau khi sống chung, cô cũng chưa gặp bố mẹ chồng.

1 năm sau khi rời hào quang showbiz, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh Ngọc Quyên mang bầu đang bán hàng trong siêu thị ở nước ngoài. Cựu người mẫu từng tâm sự, dù mang danh lấy chồng Việt kiều nhưng bản thân vẫn tự kiếm tiền bằng khả năng của mình, không thích dựa dẫm và mặc kệ những lời gièm pha chuyện người nổi tiếng cũng làm công việc tay chân.

1 năm sau khi rời hào quang showbiz, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh Ngọc Quyên mang bầu đang bán hàng trong siêu thị ở nước ngoài

Dù vất vả, kiếm tiền cực nhưng cô vẫn chấp nhận chứ không muốn quay lại làm một người mẫu trên sàn diễn. Ngọc Quyên cho biết mình không còn "sống ảo", nghề gì làm ra tiền cũng thử, quan trọng là khả năng của bản thân.

Lúc đó, Ngọc Quyên nói thu nhập của chồng bác sĩ chỉ khoảng 2.000 USD, cộng thêm khoản tiền cô kiếm được khi đi bán hàng cũng đủ sống: "Tôi chỉ mong 2 vợ chồng làm đủ để lo cho gia đình và có thời gian vợ chồng hàn huyên sẽ tốt hơn. Giàu lắm cũng vậy thôi, chồng giờ chỉ cần có một nhà một xe và không nợ nần. Có người bên này có nhà mấy căn, xe mấy chiếc nhưng toàn nợ cũng vậy".

Lúc đó, Ngọc Quyên nói thu nhập của chồng bác sĩ chỉ khoảng 2.000 USD, cộng thêm khoản tiền cô kiếm được khi đi bán hàng cũng đủ sống

Mãi đến năm 2018, Ngọc Quyên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, cố gắng giành quyền nuôi con dù biết kinh tế của bản thân ở giai đoạn đó chưa vững vàng. Nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Quyên thừa nhận một phần lý do xuất phát từ chuyện "thấp hơn chồng" một bậc. Đó cũng là lúc cô không kiếm được tiền, mất tiếng nói trong gia đình và mang cảm giác phụ thuộc.

Sau cuộc ly hôn với chồng Việt Kiều, Ngọc Quyên được giữ lại nhà, xe. Đồng thời, chồng cũ cũng chu cấp cho mẹ con nữ siêu mẫu số tiền là 5000 USD (gần 125 triệu)/tháng để làm phí sinh hoạt. Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" khẳng định không đòi hỏi phân chia tài sản sau ly hôn nhưng ông xã Việt kiều chủ động đề nghị chu cấp.



Sau cuộc ly hôn với chồng Việt Kiều, Ngọc Quyên được giữ lại nhà, xe. Đồng thời, chồng cũ cũng chu cấp cho mẹ con nữ siêu mẫu số tiền là 5000 USD (gần 125 triệu)/tháng để làm phí sinh hoạt.

Bằng kinh nghiệm tích lũy từ những năm tháng làm người mẫu, Ngọc Quyên bắt đầu phát triển lĩnh vực làm đẹp, bán mỹ phẩm, tự làm mẫu, phối đồ trang điểm, sau đó kinh doanh online để tăng thu nhập.

Cô chấp nhận làm mẹ đơn thân với tâm thế thoải mái, vui vẻ, không quá áp lực. Hiện con trai Jiraiya của Ngọc Quyên đã được 8 tuổi, cô thường xuyên khoe con trên trang cá nhân, tự hào vì cậu bé biết tự làm nhiều việc mà không cần mẹ giúp, tính tự lập rất cao. Jiraiya đi học rất hòa đồng với bạn bè ở trường, biết nghe lời cô giáo, các hoạt động ngoại khóa ở trường khi cần phụ huynh cùng tham gia, Ngọc Quyên luôn cố gắng thu xếp để được ở bên con như một người bạn đồng hành.

Hiện con trai Jiraiya của Ngọc Quyên đã được 8 tuổi, cô thường xuyên khoe con trên trang cá nhân, tự hào vì cậu bé biết tự làm nhiều việc mà không cần mẹ giúp, tính tự lập rất cao

Tháng 8/2019, Ngọc Quyên công khai hẹn hò bạn trai mới tên Elias Radd - một kĩ sư công trình người ngoại quốc. Bạn trai của Ngọc Quyên có mối quan hệ thân thiết với con riêng của cô. Tuy nhiên, Ngọc Quyên chưa có dự định tái hôn mà chỉ muốn tự do, thoải mái để chăm sóc con trai.

Nói về những biến cố đã trải qua trong 9 năm qua, Ngọc Quyên thổ lộ: "Hiện tại, cuộc sống của tôi rất bình yên. Sóng gió đã qua, giờ đây tôi được hưởng những ngày nhẹ nhàng bên con trai và mẹ đẻ. Mỗi ngày, tôi tập trung làm việc, chăm con và lo cho mẹ già, dành một chút thời gian cho những sở thích cá nhân. Trong tôi đã không còn sự thù ghét, trách móc nữa, mà là cảm giác an yên, thanh thản".

Tháng 8/2019, Ngọc Quyên công khai hẹn hò bạn trai mới tên Elias Radd - một kĩ sư công trình người ngoại quốc

Bạn trai của Ngọc Quyên có mối quan hệ thân thiết với con riêng của cô

Hiện tại, cô cho biết nhờ tập trung làm ăn, cuộc sống của bản thân và con trai nơi xứ người đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong một lần chia sẻ, Ngọc Quyên kể về cuộc sống lúc này: "Tôi sẽ chia kế hoạch đều 2 tuần. Một tuần, tôi dành cho công việc, nhà cửa, giấy tờ dự định, đam mê và học hỏi, làm những việc riêng tư, gặp bạn bè, hay những mối quan hệ của mình. Một tuần, tôi dành cho con, lo đưa đón bé đi học, đi chơi, nấu ăn và thực hiện những dự định của con. Tính tôi thường lên kế hoạch cụ thể để dễ dàng theo dõi. Tất nhiên, tôi không có người thân bên này, cuộc sống sẽ khó hơn. Tôi tạo cho bản thân việc không phụ thuộc vào bất cứ ai, điều gì. Vì không gì tốt bằng việc bản thân kiểm soát được tất cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi ít thời gian riêng hơn".