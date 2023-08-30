Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan

Hậu trường 30/08/2023 12:17

Mới đây, Hoa hậu Trái đất 2018 đã có những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, mong mọi người không nên chủ quan và lơ là.

Vào ngày 27/8, Hoa hậu Trái đất 2018 - Nguyễn Phương Khánh đã bất ngờ đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội. Cụ thể, người đẹp đã lên tiếng cảnh báo một thủ đoạn mới. Phương Khánh cho biết, có một người gọi điện cho cô tự nhận là shipper và yêu cầu người đẹp sinh năm 1995 chuyển khoản tiền hàng. Sự việc xảy ra do bản thân cô chủ quan, không kiểm tra kỹ gói đồ đã giao tới thật hay chưa mà chuyển khoản ngay.

Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan - Ảnh 1
Vào ngày 27/8, Hoa hậu Trái đất 2018 - Nguyễn Phương Khánh đã bất ngờ đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội.

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ: "Thật ra là chuyện này cũng xảy ra mấy hôm rồi. Nhưng mình cũng không muốn nói. Ngày hôm nay người đó lại gọi cho mình tiếp. Khi người giao hàng đến thì họ sẽ để gói hàng trước cửa rồi mình chuyển khoản. Thường là như vậy. Nhưng ngày hôm đó, mình cũng cảm giác rất là nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ là cái gì hết. Mình chỉ chuyển khoản cho người giao hàng đó vì nghĩ người ta cũng cần. Nhưng mình quên kiểm tra lại gói hàng đó có thật sự được giao hay không".

Trên thực tế, nàng hậu đã không nhận được bất cứ đơn hàng nào. Khi liên lạc với người tự nhận là shipper thì máy đã khóa. Người đẹp 9x lên tiếng cảnh báo tới cư dân mạng, không nên chủ quan và phải kiểm tra thật kỹ hàng mình đã đặt.

Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan - Ảnh 2
Trên thực tế, nàng hậu đã không nhận được bất cứ đơn hàng nào.
Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan - Ảnh 3

Người đẹp 9x lên tiếng cảnh báo tới cư dân mạng, không nên chủ quan và phải kiểm tra thật kỹ hàng mình đã đặt

Nguyễn Phương Khánh sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 với danh hiệu Á hậu 2. Bất ngờ đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phương Khánh trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên chiến thắng một trong những cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên sau cuộc thi, Hoa hậu Phương Khánh ít tham gia hoạt động showbiz. Cô từng vướng ồn ào mua giải nhưng phủ nhận.

Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan - Ảnh 4
Nguyễn Phương Khánh sinh ra và lớn lên ở Bến Tre.
Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan - Ảnh 5
Phương Khánh trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên chiến thắng một trong những cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất thế giới. 
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