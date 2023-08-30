Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan

Vào ngày 27/8, Hoa hậu Trái đất 2018 - Nguyễn Phương Khánh đã bất ngờ đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội. Cụ thể, người đẹp đã lên tiếng cảnh báo một thủ đoạn mới. Phương Khánh cho biết, có một người gọi điện cho cô tự nhận là shipper và yêu cầu người đẹp sinh năm 1995 chuyển khoản tiền hàng. Sự việc xảy ra do bản thân cô chủ quan, không kiểm tra kỹ gói đồ đã giao tới thật hay chưa mà chuyển khoản ngay.

Vào ngày 27/8, Hoa hậu Trái đất 2018 - Nguyễn Phương Khánh đã bất ngờ đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội.

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ: "Thật ra là chuyện này cũng xảy ra mấy hôm rồi. Nhưng mình cũng không muốn nói. Ngày hôm nay người đó lại gọi cho mình tiếp. Khi người giao hàng đến thì họ sẽ để gói hàng trước cửa rồi mình chuyển khoản. Thường là như vậy. Nhưng ngày hôm đó, mình cũng cảm giác rất là nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ là cái gì hết. Mình chỉ chuyển khoản cho người giao hàng đó vì nghĩ người ta cũng cần. Nhưng mình quên kiểm tra lại gói hàng đó có thật sự được giao hay không".