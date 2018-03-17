Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng xôn xao khi lộ vòng 1 to bất thường trong hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân.
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Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dư luận chú ý khi chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của mình. Tuy nhiên, một số dân mạng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trên cơ thể của người đẹp này. Cụ thể, vòng 1 của cô lớn phổng phao hơn trước rất nhiều khiến không ít người bất ngờ.
Không ít cư dân mạng hoài nghi rằng Kỳ Duyên đã can thiệp dao kéo giúp ngực trở nên nở nang và nóng bỏng hơn.
Cách đây không lâu, mỹ nhân này cũng gây tranh cãi vì gương mặt biến dạng. Nhiều người cho rằng cô nàng đã phẫu thuật gọt cằm.