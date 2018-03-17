Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook

Hậu trường 17/03/2018 11:27

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng xôn xao khi lộ vòng 1 to bất thường trong hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dư luận chú ý khi chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của mình. Tuy nhiên, một số dân mạng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trên cơ thể của người đẹp này. Cụ thể, vòng 1 của cô lớn phổng phao hơn trước rất nhiều khiến không ít người bất ngờ.

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 1
Vòng 1 to bất thường của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 2
Ở góc chụp này, nhiều người nhận thấy không chỉ vòng 1 mà gương mặt cô cũng nhọn khác thường - Ảnh: FBNV

Không ít cư dân mạng hoài nghi rằng Kỳ Duyên đã can thiệp dao kéo giúp ngực trở nên nở nang và nóng bỏng hơn.

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 3
Bên cạnh rất nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp...
Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 4
... không ít người khẳng định, Kỳ Duyên đã 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 5

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 6
Hoa hậu sinh năm 1996 không ít lần bị soi vì vòng 1 teo tóp trước đó - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, mỹ nhân này cũng gây tranh cãi vì gương mặt biến dạng. Nhiều người cho rằng cô nàng đã phẫu thuật gọt cằm.

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 7

Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook - Ảnh 8
Gương mặt sắc nhọn khác thường của Kỳ Duyên trong những bức ảnh tự sướng gần đây - Ảnh: FBNV
Gương mặt hoa hậu Kỳ Duyên không sắc nhọn như những ảnh "tự sướng"

Gương mặt hoa hậu Kỳ Duyên không sắc nhọn như những ảnh "tự sướng"

Trong một sự kiện mới được tổ chức tại Hà Nội, hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện và gây bất ngờ bởi gương mặt cô bên ngoài không sắc nhọn như những bức ảnh "tự sướng" mà cô đăng tải trên trang cá nhân.

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