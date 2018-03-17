Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi án phẫu thuật vùng 'nhạy cảm' vì bức ảnh đăng Facebook

Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dư luận chú ý khi chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của mình. Tuy nhiên, một số dân mạng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trên cơ thể của người đẹp này. Cụ thể, vòng 1 của cô lớn phổng phao hơn trước rất nhiều khiến không ít người bất ngờ.

Vòng 1 to bất thường của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

Ở góc chụp này, nhiều người nhận thấy không chỉ vòng 1 mà gương mặt cô cũng nhọn khác thường - Ảnh: FBNV

Không ít cư dân mạng hoài nghi rằng Kỳ Duyên đã can thiệp dao kéo giúp ngực trở nên nở nang và nóng bỏng hơn.