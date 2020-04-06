Hé lộ cuộc sống của Lavie khi được hai bảo mẫu song sinh ‘bí ẩn’ chăm sóc, yêu thương như ruột thịt

Từ nhỏ, bé Lavie đã được hai bảo mẫu song sinh chăm sóc, yêu thương. Thời gian diễn viên Mai Phương bệnh nặng, cô an tâm giao con gái cho họ trông nom.
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Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng công chúng vẫn không ngừng nhắc đến diễn viên Mai Phương trong sự thương xót. Cô vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 35 vì bệnh ung thư phổi. Sau khi cố nghệ sĩ mất, điều mọi người quan tâm, lo lắng nhất chính là cuộc sống của bé Lavie. Chưa tròn 7 tuổi, con gái Mai Phương đã xa mẹ mãi mãi và những ngày tới đây, ai sẽ chăm sóc và cho cô bé cuộc sống bình yên.
Được biết suốt gần 2 năm qua, việc chăm sóc bé Lavie hầu hết đều có sự trợ giúp của hai bảo mẫu song sinh. Trong thời gian bệnh tình Mai Phương chuyển biến xấu, cô bé được bảo mẫu chăm sóc chu đáo. Dựa vào những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy mối quan hệ giữa Mai Phương và hai chị em song sinh rất thân thiết. Họ chăm sóc bé Lavie vô cùng chu đáo, yêu thương như ruột thịt.
Theo những thông tin được chia sẻ, sau khi nghệ sĩ Mai Phương qua đời, Lavie đang ở với bảo mẫu và được chăm sóc rất chu đáo. Hiện các nghệ sĩ cũng đang lên kế hoạch quyên góp tiền, lập sổ tiết kiệm giúp cô bé có tương lai tươi sáng hơn.
Mới đây, Phùng Ngọc Huy cũng đã lên tiếng về vấn đề nuôi bé Lavie. Anh đang tìm mọi cách để giành được quyền nuôi con gái và đưa bé sang Mỹ định cư.