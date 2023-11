Hậu hôn lễ rình rang, Doãn Hải My lộ khoảnh khắc vòng 2 lớn bất thường, liên tục che bụng khiến netizen xôn xao 'phải chăng đang có tin vui'?

Đám cưới của chân sút Đoàn Văn Hậu và Top 10 hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My hiện đang là chủ đề hot trên mạng xã hội thu hút lượng bình luận lớn. Vừa qua cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại quê nhà Thái Bình với sự tham dự của các tuyển thủ thân thiết bao gồm Quang Hải, Tấn Tài, Tiến Dũng, Tiến Dụng...

Theo đó, trong một góc máy nghiêng, người đẹp sinh năm 2001 diện bộ trang phục tương đối bó sát cơ thể, khiến cho vòng 2 lộ lùm lùm so với hình ảnh tự đăng tải trước đây.

Không những vậy, cặp đôi còn có nhiều hành động che bụng khi camera lia tới. Sau khi viral trên MXH và nhận nhiều bình luận hỏi về vòng 2 của cô dâu, đoạn clip hiện đã bị xóa nhưng vẫn được cư dân mạng truyền nhau và bình luận xôn xao khắp cõi mạng.

Doãn Hải My dùng bìa tập che bụng

Chưa kể, nhiều netizen còn để ý thời gian chuẩn bị kết hôn, trên trang cá nhân của cô nàng hạn chế đăng ảnh diện áo croptop khoe eo, phong cách ăn mặc cũng thiên về những bộ váy đằm thắm, che vòng 2.

Trước khi về làm dâu, Hải My chuộng những thiết kế khoe khéo vòng eo con kiến

Tuy nhiên, Hải My từng cho biết bản thân tăng khoảng 2 - 3kg do được ông xã chăm sóc, thúc giục trong chuyện ăn uống. Hơn nữa trong đám hỏi, Doãn Hải My vẫn diện áo dài ôm sát cơ thể, tự tin thả dáng trên đôi guốc cao tới cả chục phân.

Cô dâu diện áo dài ôm sát tại lễ gia tiên

Chính vì vậy, thông tin mỹ nhân gốc Hà Thành đang mang thai chỉ mới là đồn đoán của cư dân mạng, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng.