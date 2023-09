Đột nhập hậu trường xem sao Việt hóa trang, giả nữ

"Phiên bản lỗi của Mỹ Tâm" Khương Ngọc tiếp tục gây "sóng gió" khi ngang nhiên ngỏ lời yêu một người phụ nữ vô cùng trẻ trung quyến rũ ngay trên sân khấu Gương mặt thân quen. Trong show 5 anh sẽ hóa thân thành danh ca khiếm thị Stevie Wonder với bài hát kinh điển "I just call to say I love you".



Ngọc Liên trẻ lại khi hóa thân thành ca sĩ Hiền Thục với bài hát Yêu dấu theo gió bay



Thanh Duy hóa thân thành NSƯT Thành Lộc trong Trích đoạn "Mình ơi". Một điều rất thuận lợi cho Thanh Duy khi MC Đại Nghĩa chính là người vô cùng thân thiết và đã làm việc với Thành Lộc trong một thời gian dài. Vì vậy anh đã thị phạm, chỉ thêm cho Thanh Duy biết về những cách diễn của anh bạn đồng nghiệp tài hoa.



Quyết tâm chinh phục những thể loại nhạc khó, Nhật Thủy đã tìm đến tầm sư học đạo ngay chính nhân vật gốc, nghệ nhân dân gian Thanh Long để hoàn thành tốt nhiệm vụ của show 5: hóa thân thành nghệ nhân Thanh Long vơi tiết mục "Giá chầu đệ nhị". Cô thật sự đã phải "lên đồng" để thể hiện được hết thần thái của bài chầu.



Sao Việt vui đùa vui vẻ trong hậu trường



Các thí sinh tập với nhạc sĩ Minh Khang và biên đạo múa Hữu Trí cho tiết mục của mình

Show 5 của Gương mặt thân quen mùa 3 2015 sẽ được chính thức phát sóng vào ngày thứ bảy 16/05/2015 trên VTV3.