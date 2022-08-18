Độ Mixi bất ngờ thông báo nghỉ stream vì lí do khiến ai cũng lo lắng

Hậu trường 18/08/2022 08:48

Mới đây, chàng streamer nổi tiếng Độ Mixi đã thông báo nghỉ stream vì lí do sức khỏe khiến người hâm mộ của anh không khỏi hoang mang.

Cách đây vài giờ, nam streamer nổi tiếng Độ Mixi đã thông báo tạm ngừng stream với khán giả do tình hình sức khỏe không mấy khả quan của mình khiến ai nấy không khỏi lo lắng. 

Cụ thể, trên nhóm riêng tư, Độ Mixi đã đăng tải dòng trạng thái nhắn nhủ đến những người theo dõi mình: "Theo chỉ định của bác sĩ nếu mai tôi vẫn sốt không dứt sẽ phải nhập viện, nên tạm thời từ hôm nay tôi sẽ nghỉ stream, mấy hôm tới lúc nào khỏe làm được tôi sẽ báo trên này sau nhé. Mong anh em thông cảm, chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ".

Độ Mixi bất ngờ thông báo nghỉ stream vì lí do khiến ai cũng lo lắng - Ảnh 1

Độ Mixi đã thông báo tạm ngừng stream với khán giả do tình hình sức khỏe không mấy khả quan của mình. 

 

Nam streamer cũng đăng tải kèm theo đó là hình ảnh bản thân mệt mỏi, sốt cao đến hơn 39 độ. Độ Mixi hiện tại là một những streamer nổi tiếng nhất làng game với lượng người theo dõi khủng và thu nhập đủ để tậu cơ ngơi hoành tráng cho vợ con. Anh có lối nói chuyện hài hước, gần gũi và duyên dáng nên dễ gây được thiện cảm với các fan. 

Rất nhanh sau khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, netizen đã để lại nhiều bình luận chúc anh mau chóng khỏe lại. Độ Mixi được các fan ưu ái gọi là "Tộc trưởng" của nhóm riêng tư cho những người hâm mộ mang tên "Bộ tộc MixiGaming". 

Độ Mixi bất ngờ thông báo nghỉ stream vì lí do khiến ai cũng lo lắng - Ảnh 2
Độ Mixi còn khiến khán giả yêu mến khi tham gia nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp game thủ, anh chàng còn tạo được thiện cảm với cộng đồng mạng khi tổ chức nhiều dự án thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Hoạt động gần đây nhất của anh là cùng với Đoàn TNCS của trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây trường mầm non, tiểu học tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và tặng công trình Nhà tình nghĩa cho cụ Moong Bà Mương có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Nóng: Độ Mixi xác nhận dương tính với Covid-19

Nóng: Độ Mixi xác nhận dương tính với Covid-19

Không nằm ngoài đường đua "2 vạch" mới đây, Độ Mixi đã đăng hình ảnh xác nhận mình dương tính với Covid-19.

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