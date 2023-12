Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt!

Sau thông báo mang thai lần 2 với bạn trai bí ẩn, vừa qua Thu Quỳnh chiếm spotlight khi 'bế bầu' 4 tháng xuất hiện tại sự kiện. Mới đây, chia sẻ với Ngoisao, nữ diễn viên My Sói cho biết thêm về em bé thứ 2 của mình. Theo đó, cô cho biết luôn mơ ước có thêm một công chúa nhỏ, sau khi có con trai đầu lòng là bé Be.

Đến tháng thứ tư, khi siêu âm 4 chiều và tự nhìn kết quả, cô mới vỡ òa sung sướng vì chắc chắn em bé thứ hai là con gái

Gia đình, bạn bè đều chúc mừng khi biết ước mơ của Thu Quỳnh đã thành hiện thực. Bé Be, con trai đầu lòng của cô, cũng rất thích em gái. Từ khi biết mẹ bầu em gái, Be tỏ ra quan tâm hơn đến các bé gái xung quanh. Mỗi lần gặp các em bé khi đi thang máy hay ở nhà hàng, Be đều lặng lẽ quan sát rồi hỏi mẹ rằng có phải em bé của mình sau này cũng giống như vậy.

Thu Quỳnh cho biết ngày dự sinh em bé thứ hai trùng với sinh nhật con trai lớn. Chia sẻ điều này với Be, cô rất bất ngờ về phản ứng của con. Khi được mẹ hỏi có muốn chung sinh nhật với em hay không, Be liền nói: "Con thích cùng sinh nhật với em để mẹ đỡ tốn tiền tổ chức nhiều lần".