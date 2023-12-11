Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt!

Hậu trường 11/12/2023 11:11

Diễn viên Thu Quỳnh cảm thấy như giấc mơ thành sự thật khi biết mình mang bầu em bé thứ hai là con gái.

Sau thông báo mang thai lần 2 với bạn trai bí ẩn, vừa qua Thu Quỳnh chiếm spotlight khi 'bế bầu' 4 tháng xuất hiện tại sự kiện. Mới đây, chia sẻ với Ngoisao, nữ diễn viên My Sói cho biết thêm về em bé thứ 2 của mình. Theo đó, cô cho biết luôn mơ ước có thêm một công chúa nhỏ, sau khi có con trai đầu lòng là bé Be.

Từ ngày phát hiện có thai, cô linh cảm giấc mơ sẽ thành hiện thực nhưng không dám chia sẻ với ai. Mỗi lần siêu âm trong ba tháng đầu, cô đều mong ngóng tin vui nhưng bác sĩ nào cũng im lặng về giới tính em bé. Đến tháng thứ tư, khi siêu âm 4 chiều và tự nhìn kết quả, cô mới vỡ òa sung sướng vì chắc chắn em bé thứ hai là con gái.

Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt! - Ảnh 1
Đến tháng thứ tư, khi siêu âm 4 chiều và tự nhìn kết quả, cô mới vỡ òa sung sướng vì chắc chắn em bé thứ hai là con gái

Gia đình, bạn bè đều chúc mừng khi biết ước mơ của Thu Quỳnh đã thành hiện thực. Bé Be, con trai đầu lòng của cô, cũng rất thích em gái. Từ khi biết mẹ bầu em gái, Be tỏ ra quan tâm hơn đến các bé gái xung quanh. Mỗi lần gặp các em bé khi đi thang máy hay ở nhà hàng, Be đều lặng lẽ quan sát rồi hỏi mẹ rằng có phải em bé của mình sau này cũng giống như vậy.

Thu Quỳnh cho biết ngày dự sinh em bé thứ hai trùng với sinh nhật con trai lớn. Chia sẻ điều này với Be, cô rất bất ngờ về phản ứng của con. Khi được mẹ hỏi có muốn chung sinh nhật với em hay không, Be liền nói: "Con thích cùng sinh nhật với em để mẹ đỡ tốn tiền tổ chức nhiều lần"

Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt! - Ảnh 2
Thu Quỳnh cho biết ngày dự sinh em bé thứ hai trùng với sinh nhật con trai lớn

Thu Quỳnh phát hiện có bầu trong những ngày quay cuối của phim Cuộc chiến không giới tuyến. Tuy nhiên, khi em bé trong 3 tháng tuổi, cô mới công bố tin vui với người hâm mộ. Nhưng danh tính bố đứa trẻ vẫn được giấu kín vì muốn giữ sự riêng tư. 

Hiện tại, nữ diễn viên bước sang tháng thứ 5 của thai kì và đã tăng hơn 4 kg. Nữ diễn viên cố gắng ăn uống khoa học kết hợp luyện tập nhẹ nhàng để không tăng cân quá nhiều. Bên cạnh đó, cô nỗ lực làm việc để đảm bảo thu nhập, yên tâm khi làm mẹ bỉm sữa. Nữ diễn viên hiện tạm nghỉ đóng phim truyền hình nhưng vẫn duy trì công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, làm quảng cáo... "Có thêm con, tôi càng có động lực để cố gắng nhiều hơn" - nữ diễn viên nói.

Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt! - Ảnh 3
Thu Quỳnh phát hiện có bầu trong những ngày quay cuối của phim Cuộc chiến không giới tuyến. Tuy nhiên, khi em bé trong 3 tháng tuổi, cô mới công bố tin vui với người hâm mộ

Mang thai ở tuổi 35, Thu Quỳnh thuộc nhóm sản phụ dễ gặp nhiều rủi ro nên ba tháng đầu, cô rất lo lắng và lần nào đi khám cũng thấy hồi hộp. Đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc cơ bản, cô mới yên tâm phần nào. Điều quan trọng nhất với cô lúc này là sức khỏe và sự phát triển của em bé trong bụng.

Diễn viên Thu Quỳnh vỡ oà khi biết giới tính nhóc tì thứ 2, tiết lộ ngày dự sinh vô cùng đặc biệt! - Ảnh 4
Hiện tại, nữ diễn viên bước sang tháng thứ 5 của thai kì và đã tăng hơn 4 kg. Nữ diễn viên cố gắng ăn uống khoa học kết hợp luyện tập nhẹ nhàng để không tăng cân quá nhiều

Vừa qua, nữ diễn viên gặp rắc rối vì xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến danh tính người yêu. Giải thích về việc không công khai bố của con, Thu Quỳnh cho biết cô muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Tôi khẳng định con có bố và được bố chào đón, yêu thương".

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa!

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa!

Thu Quỳnh cho biết cô hiện mang thai ở tháng thứ tư và tăng 4 kg. Không bị ốm nghén nên cô ăn uống, ngủ nghỉ khá thoải mái.

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