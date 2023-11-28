Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa!

Hậu trường 28/11/2023 15:23

Thu Quỳnh cho biết cô hiện mang thai ở tháng thứ tư và tăng 4 kg. Không bị ốm nghén nên cô ăn uống, ngủ nghỉ khá thoải mái.

Vừa qua, nhân ngày sinh nhật của mình, Thu Quỳnh bất ngờ thông báo đang mang thai con thứ 2 sau 9 năm ly hôn chồng cũ. Thu Quỳnh chia sẻ: "Khi anh Be (tên thân mật con trai đầu lòng của Thu Quỳnh) kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt!".

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 1
Nhân ngày sinh nhật của mình, Thu Quỳnh bất ngờ thông báo đang mang thai con thứ 2 sau 9 năm ly hôn chồng cũ

Kể từ khi mang thai cho đến mới đây, tối ngày 27/11, diễn viên Thu Quỳnh gây chú ý khi lần đầu lộ diện tại sự kiện sau thông báo mang thai. Đáng chú ý, chiếc bụng của nữ diễn viên nay đã lớn "vượt mặt". Dù mang thai lần 2 nhưng Thu Quỳnh vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân: "Lần đầu mẹ Cám bế bụng đi trẩy hội... lạ lẫm quá! Bụng bịu làm mình hơi bỡ ngỡ chúng bạn ạ. Chân tay rất là lóng ngóng...". 

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 2
Mới đây, tối ngày 27/11, diễn viên Thu Quỳnh gây chú ý khi lần đầu lộ diện tại sự kiện sau thông báo mang thai

Bước sang thứ 4 thai kỳ, thân hình Thu Quỳnh thay đổi nhanh chóng, lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Gương mặt cô trông tròn trịa hơn trước. Chia sẻ về thai kì này, Thu Quỳnh cho biết cô tăng 4 kg. Không bị ốm nghén nên cô ăn uống, ngủ nghỉ khá thoải mái. Cô cảm nhận sự thay đổi nhanh chóng của cơ thể, đặc biệt là vòng một và vòng hai lớn dần mỗi ngày. Từ khi bụng bầu bước vào tháng thứ tư, cô điều chỉnh chế độ ăn uống nhiều rau củ quả, ít tinh bột để kiểm soát cân nặng, tránh tăng cân quá nhiều.

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 3
Bước sang thứ 4 thai kỳ, thân hình Thu Quỳnh thay đổi nhanh chóng, lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Gương mặt cô trông tròn trịa hơn trước

Nữ diễn viên cũng được nhận xét tươi tắn, rạng rỡ dù đang mang bầu khiến dân tình xuýt xoa. Sau khi đăng tải hình ảnh "bế bụng bầu" đi sự kiện, dân tình đã để lại nhiều bình luận khen tấm tắc.

Mang thai ở tuổi 35, Thu Quỳnh thuộc nhóm sản phụ dễ gặp nhiều rủi ro nên ba tháng đầu, cô rất lo lắng và lần nào đi khám cũng thấy hồi hộp. Đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc cơ bản, cô mới yên tâm phần nào và chia sẻ tin vui đến khán giả. Thu Quỳnh tạm dừng đóng phim truyền hình để dành toàn tâm toàn ý cho việc dưỡng thai. Điều quan trọng nhất với cô lúc này là sức khỏe và sự phát triển của em bé trong bụng.

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 4
Nữ diễn viên cũng được nhận xét tươi tắn, rạng rỡ dù đang mang bầu khiến dân tình xuýt xoa

Ngoài ra, Thu Quỳnh cho biết con trai là bé Be (con trai đầu lòng của Thu Quỳnh) rất vui khi biết tin sắp có em. Nhóc tì quây quần bên mẹ cả ngày để chăm sóc mẹ và em bé trong bụng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Be luôn ước có em nên vui lắm, cười miệng rộng đến mang tai. Từ khi biết mẹ mang bầu, Be cứ đi học là về với mẹ chứ không đi đâu hết. Tôi thấy Be thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất và cảm nhận được sự háo hức có em của con. Be luôn chủ động giúp mẹ việc nhà, không chỉ rửa bát, quét nhà mà còn cho quần áo vào máy giặt rồi đem phơi. Con còn xin mẹ dạy nấu ăn để tự làm một số món. Be cũng yêu các em bé hơn".

Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 5
Ngoài ra, Thu Quỳnh cho biết con trai là bé Be (con trai đầu lòng của Thu Quỳnh) rất vui khi biết tin sắp có em
Thu Quỳnh lần đầu 'bế bầu' đi sự kiện sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc rạng rỡ khiến dân tình xuýt xoa! - Ảnh 6
Từ khi bụng bầu bước vào tháng thứ tư, cô điều chỉnh chế độ ăn uống nhiều rau củ quả, ít tinh bột để kiểm soát cân nặng, tránh tăng cân quá nhiều

Tuy nhiên, danh tính bạn trai vẫn được Thu Quỳnh giữ kín. Vừa qua, nữ diễn viên gặp rắc rối vì xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến danh tính người yêu. Giải thích về việc không công khai bố của con, Thu Quỳnh cho biết cô muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Tôi khẳng định con có bố và được bố chào đón, yêu thương".

Vừa thông báo làm mẹ lần thứ hai, Thu Quỳnh phản ứng gay gắt trước tin bịa đặt đời tư: 'Cuộc sống riêng tư cần được tôn trọng'

Vừa thông báo làm mẹ lần thứ hai, Thu Quỳnh phản ứng gay gắt trước tin bịa đặt đời tư: 'Cuộc sống riêng tư cần được tôn trọng'

Mới đây, trên trang cá nhân Thu Quỳnh có bài viết dài bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin sai lệch về bản thân.

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