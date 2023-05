Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ

Mà hên ghê, nghe cô C... thông báo lại là con sẽ không mua xe nữa. Vì con còn nhỏ, không muốn mua đồ mắc tiền. Trời đất ơi, nghe tin đó mẹ vui như khi nhận tin con vô USC luôn. Con ngoan".

Hiền Mai thông báo tin vui con đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ

Ngay lập tức, dòng trạng thái thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã để lại những dòng bình luận chúc mừng đến diễn viên Hiền Mai và con trai.

Được biết, trường University of Southern California được thành lập vào năm 1880 tại Los Angeles, California. Đây là một trong những Đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ và trên thế giới. Bằng cấp do University of Southern California cấp được đánh giá rất cao trên toàn thế giới, mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên.