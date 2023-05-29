Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ

Hậu trường 29/05/2023 16:59

Chia sẻ mới đây của diễn viên Hiền Mai nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hiền Mai thông báo tin vui khi con đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Chúc mừng cục cưng Tony đã được nhận vào trường Đại học USC - Top 20 trong số 4000 trường Đại học ở Mỹ. Mẹ có hứa là khi con được vào học USC, mẹ sẽ thưởng cho con chiếc xe Porsche, loại xe con thích.

Mà hên ghê, nghe cô C... thông báo lại là con sẽ không mua xe nữa. Vì con còn nhỏ, không muốn mua đồ mắc tiền. Trời đất ơi, nghe tin đó mẹ vui như khi nhận tin con vô USC luôn. Con ngoan".

Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 1
Hiền Mai thông báo tin vui con đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ

Ngay lập tức, dòng trạng thái thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã để lại những dòng bình luận chúc mừng đến diễn viên Hiền Mai và con trai.

Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 2
Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 3
Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 4
Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 5
Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã để lại những dòng bình luận chúc mừng đến diễn viên Hiền Mai và con trai.

Được biết, trường University of Southern California được thành lập vào năm 1880 tại Los Angeles, California. Đây là một trong những Đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ và trên thế giới. Bằng cấp do University of Southern California cấp được đánh giá rất cao trên toàn thế giới, mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên.

Hiền Mai được biết đến là một nữ diễn viên và người mẫu. Cô nổi tiếng với vai cô giáo Mai trong bộ phim Tuổi thần tiên (hay còn có tên khác là Cu Tý và cô giáo Mai), Ngọn gió hồi sinh, Chuyến tàu hoàng hôn, Cánh buồm ảo ảnh,.. Trước đó, Hiền Mai được mệnh danh là một trong bốn "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 1990 bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng. Hiện tại, Hiền Mai có cuộc sống bình yên bên ông xã - doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh và con trai Nguyễn Minh Tuấn Tony.

Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 6
Hiền Mai được biết đến là một nữ diễn viên và người mẫu.
Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 7
Tổ ấm của Hiền Mai bên ông xã doanh nhân Hoàng Minh và con trai Tony.

Đằng sau sự nghiệp thành công, niềm tự hào của diễn viên Hiền Mai chính là con trai. Được biết, con trai Hiền Mai có chiều cao nổi bật hơn 1,8 m và sở hữu gần 60 chiếc huy chương vàng, bạc và cúp vô địch ở các bộ môn như: golf, cờ vua, bóng rổ, võ thuật, bơi lội hay bóng đá...

Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 8
Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 9
Đằng sau sự nghiệp thành công, niềm tự hào của diễn viên Hiền Mai chính là con trai.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Minh Tuấn Tony sang Mỹ du học. Đồng hành cùng con, Hiền Mai quyết định sang nước ngoài để chăm sóc cho con trai. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để Nguyễn Minh Tuấn gần gũi ông xã và bạn bè.

Diễn viên Hiền Mai thưởng nóng cho con trai khi đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ khiến netizen trầm trồ - Ảnh 10
Con trai diễn viên Hiền Mai đỗ trường Đại học danh tiếng ở Mỹ.
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