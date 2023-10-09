Diễm Châu bác tin đồn 'chỉ bán cá khô mua penthouse, nuôi 5 con học trường quốc tế': Tôi nỗ lực làm việc, tích góp và gặp may làm giàu

Dù có sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên của Diễm Châu lại gặp nhiều trắc trở. Sau những lần tan vỡ, nữ diễn viên quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng 5 người con. Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Diễm Châu cho biết, hiện tại cô tạm gác đam mê diễn xuất, tập trung kinh doanh.

Diễm Châu từng giành được danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài năm 2006 và Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Tuy nhiên, tên tuổi của cô càng nổi tiếng hơn khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất qua các bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí, Yêu từ thuở nào, Nàng dâu bất đắc dĩ,…

Năm 2020, chị dùng số tiền tích cóp mua một miếng đất nhỏ trị giá 1 hơn tỷ đồng. Hai tháng sau, bất động sản này bất ngờ 'sốt' giá, bán lại hơn 3 tỷ đồng. Theo chị, công lớn thuộc về người em trai am hiểu đất đai, thị trường.

8 năm trước, Diễm Châu là một trong những nghệ sĩ tiên phong livestream bán hàng với khô cá sặc, cá điêu hồng, sau đó là ba rọi tóp mỡ. Người đẹp tính toán cẩn thận để chi tiêu hợp lý mà vẫn tích lũy tài sản.

Á hậu nói: "Tôi nỗ lực làm việc, tích cóp tài sản và gặp may nên làm giàu... Nếu chỉ bán khô mà mua penthouse, chắc thiên hạ đổ xô làm"

Diễm Châu mua thêm 2 miếng đất nhỏ, cứ thế mua đi bán lại kiếm lời, dùng tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục tích lũy tài sản. Chị mua trả góp 1 năm căn penthouse hơn 10 tỷ đồng, cho 5 đứa trẻ học trường quốc tế.

Á hậu nói: "Tôi nỗ lực làm việc, tích cóp tài sản và gặp may nên làm giàu. Mọi người chỉ thấy kết quả hiện tại, không thấy quá trình gian khổ trước đó. Nếu chỉ bán khô mà mua penthouse, chắc thiên hạ đổ xô làm".

Quyết định làm mẹ đơn thân, Diễm Châu đối mặt với vô số điều tiếng

Kể về 5 người con của mình, Diễm Châu chia sẻ: “Thực ra, tôi sinh 3 đứa thôi, còn 2 đứa lớn là con của em gái. Khi đó, tôi chưa có chồng nhưng rất mê trẻ con. Khi em gái sinh con, tôi đưa 2 bé về chăm và nuôi dưỡng. Sau đó, tôi quyết định làm mẹ đơn thân và sinh thêm 3 con bằng tinh trùng hiến tặng của người khác”.

Diễm Châu cho biết, cô không giấu giếm về xuất thân của các con. Cô chưa từng kết hôn và 3 bé sau không có bố. Nhiều người khuyên Diễm Châu lấy chồng, cho các con một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, cô tự thấy bản thân có cá tính mạnh mẽ, cầu toàn, người khác làm gì cũng không vừa ý. Thế nên, cô chưa bao giờ sẵn sàng sống chung, chịu trách nhiệm trong hôn nhân.

Quyết định làm mẹ đơn thân, Diễm Châu đối mặt với vô số điều tiếng. "Hồi còn trẻ, tôi bị đồn ăn cơm tháng ở vũ trường. Thực sự, lúc đó, tôi đi chơi cũng nhiều nhưng không đến mức ăn cơm tháng ở đó” - Diễm Châu cười lớn. Ban đầu, mẹ của Diễm Châu cũng rất giận vì quyết định làm mẹ đơn thân của cô tuy nhiên khi thấy cháu đáng yêu, bà không nói gì nữa. Từ đó, bà dốc lòng hỗ trợ con gái chăm cháu.

Diễm Châu cho biết, cô không giấu giếm về xuất thân của các con. Kể về 5 người con của mình, Diễm Châu chia sẻ: “Thực ra, tôi sinh 3 đứa thôi, còn 2 đứa lớn là con của em gái"

Mỗi ngày, nàng Á hậu dậy từ 5h30 lo cho các bé ăn sáng, đi học rồi đến công ty. "Cuộc sống cực nhưng vui, nhìn các con khôn lớn là niềm hạnh phúc trong tôi" - người đẹp nói. Gia đình Diễm Châu chi tiêu 'gói ghém' khoảng 300 triệu đồng/tháng, riêng chi phí cho 5 đứa trẻ học trường quốc tế khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Á hậu có nguồn thu nhập ổn định từ bán hàng trực tuyến, dưới có 30 nhân viên. Về bất động sản, do bối cảnh thị trường, chị giữ lại 6 - 7 miếng đất vừa và nhỏ ở ngoại ô trị giá từ 1 - 5 tỷ đồng, chưa bán vội. Ngoài ra, chị cũng giữ miếng đất đẹp nhất làm tài sản cho các con trị giá 5 tỷ đồng, có người hỏi mua giá hời nhưng chị không bán.

Gia đình Diễm Châu chi tiêu 'gói ghém' khoảng 300 triệu đồng/tháng, riêng chi phí cho 5 đứa trẻ học trường quốc tế khoảng 1 tỷ đồng/năm

Diễm Châu đang 'độc thân vui vẻ', không định lấy chồng. Nhiều người tiếp cận thấy chị nuôi 5 đứa bé liền rút lui. Người đẹp không quá quan tâm, tự tin đủ khả năng nuôi các bé đến năm 18 tuổi. Dù vậy, theo chị, "phụ nữ hãy cứ dựa dẫm nếu gặp người đàn ông tốt".

Trước câu hỏi về sinh thêm em bé, Diễm Châu nói ngay: "Không, 5 bé là đủ, tôi không 'cày' thêm nổi. Dù kinh tế tốt, việc nuôi 5 đứa trẻ học trường quốc tế vẫn không hề dễ dàng. Tôi phải làm việc rất vất vả, biết gói ghém để chu toàn cuộc sống các con".