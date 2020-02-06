Bị người lạ đăng tin bán biệt thự dát vàng, Lý Nhã Kỳ cho biết vẫn đang sống vui vẻ trong ngôi nhà của mình và không có ý định bán hay nhờ ai bán hộ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa đăng tải bài viết làm rõ thông tin đang rao bán biệt thự "khủng" tại TP. Hồ Chí Minh. Sự việc bắt nguồn khi một tài khoản mạng ngang nhiên đăng tin bán biệt thự dát vàng của chân dài 8x. Người này cho biết, căn biệt thự do chính chủ là em gái Lý Nhã Kỳ nhờ đăng bán với giá 118 tỷ. Lý Nhã Kỳ phủ nhận thông tin đang rao bán biệt thự đang ở tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FB Nữ doanh nhân khẳng định, nếu bán sẽ tự đăng chứ không nhờ bất kỳ ai - Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ cho biết thông tin này không đúng sự thật. Bởi, cô đang sống bình thường tại đây và không có ý định bán hay đổi sang môi trường mới.

"Mới đầu năm đầu tháng đã gặp chuyện không vui, lại là tai bay vạ gió từ đâu đưa đến. Tính cho qua, nhưng các anh chị báo chí, đồng nghiệp hỏi han nhiều quá nên Kỳ lên tiếng một lần để các anh chị yên tâm, và dư luận cũng không hoang mang, một đồn mười, mười đồn trăm nữa. Xin thưa với mọi người rằng, ngôi biệt thự tại Sài Gòn đúng là nhà của Kỳ. Bởi vậy, nếu có bán thì đích thân Kỳ sẽ bán chứ không thông qua bất cứ một tổ chức, cá nhân hay facebook nào hết. Và giá trị của nó cũng không chỉ là 118 tỷ như tài khoản Facebook kia nói", cô viết.

Nhìn từ bên ngoài, biệt thự của Lý Nhã Kỳ như một tòa lâu đài tráng lệ - Ảnh: Internet Nội thất bên trong vô cùng tiện nghi và xa hoa - Ảnh: FB Doanh nhân Lý Nhã Kỳ vô cùng bức xúc vì đây không phải là lần đầu bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Chân dài sinh năm 1982 nhấn mạnh: "Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín và tên tuổi của Kỳ, khiến công chúng hoang mang, đồn đoán, tạo điều kiện cho kẻ xấu thêu dệt này nọ. Nhưng lần này, Kỳ phải lên tiếng, để dư luận không tin theo những lời đồn thổi thiếu xác thực, vô căn cứ rồi đoán già đoán non về đời tư của Kỳ. Kỳ nhắc lại một lần nữa, căn biệt thự tại Sài Gòn Kỳ vẫn đang ở và sinh hoạt bình thường. Công việc và cuộc sống của Kỳ vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Mong mọi người không nghe theo những nguồn tin thiếu xác thực".

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