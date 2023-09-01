Dàn 'nam thần' U50 nổi tiếng của Vbiz mãi chưa chịu lấy vợ, nghe đến lý do có thuyết phục?

Vừa có tài, vừa có sắc, Hứa Vĩ Văn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết anh vẫn độc thân ở tuổi ngoài tứ tuần. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của nam diễn viên 43 tuổi ít khi bị réo gọi trong các tin đồn hay ồn ào tình ái.

Hứa Vĩ Văn năm nay đã 44 tuổi nhưng vẫn sở hữu nhan sắc “không tuổi”, vẻ ngoài lịch lãm, điển trai của anh luôn khiến hội chị em mê mẩn. Gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, đến nay nam diễn viên đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Giao lộ định mệnh, Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu…

Hứa Vĩ Văn từng liên tiếp phải chứng kiến sự ra đi của anh trai, ba và đến em trai. Là con trai lớn duy nhất trong nhà, mỗi khi có biến cố trong gia đình, anh phải là người đứng ra bao bọc, làm chỗ dựa cho mọi người. Sau bao sóng gió, anh chỉ muốn dành thời gian chăm sóc mẹ già và hai người cháu ruột. Dù lẻ bóng một mình nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Giải thích cho việc đến giờ vẫn còn lẻ bóng, Hứa Vĩ Văn cho biết liên tiếp phải trải qua những mất mát trong cuộc sống khiến anh suy sụp: “Ai cũng nghĩ mình là đối tượng của nhiều cô. Nhưng thực ra cuộc sống của mình có nhiều sóng gió”.

Nguyên Vũ

Nguyên Vũ bước sang tuổi 48 vẫn được khán giả ưu ái mệnh danh là "ca sĩ không tuổi" khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung so với những người đồng trang lứa. Không những vậy, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tích góp cho mình khối tài sản lớn khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ.

Nguyên Vũ bước sang tuổi 48 vẫn được khán giả ưu ái mệnh danh là "ca sĩ không tuổi" khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung so với những người đồng trang lứa

Có trong tay nhiều thứ nhưng điều duy nhất khán giả còn thấy thiếu ở Nguyên Vũ chính là một người phụ nữ bên cạnh đồng hành. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, chuyện tình cảm là duyên số nên không còn nghĩ nhiều đến việc lập gia đình.

Có trong tay nhiều thứ nhưng điều duy nhất khán giả còn thấy thiếu ở Nguyên Vũ chính là một người phụ nữ bên cạnh đồng hành

"Chuyện tình cảm là duyên số, xã hội giờ hiện đại, không còn quá quan trọng bao nhiêu tuổi phải có gia đình, con cái nữa. Mẹ tôi hiện tại cũng đã đủ cháu nội ngoại nên không gây áp lực gì cho tôi. Tôi nghĩ độc thân như tôi trong showbiz là bình thường" - Nguyên Vũ bày tỏ.

"Mẹ tôi hiện tại cũng đã đủ cháu nội ngoại nên không gây áp lực gì cho tôi. Tôi nghĩ độc thân như tôi trong showbiz là bình thường" - Nguyên Vũ bày tỏ

Đại Nghĩa

Chia sẻ với truyền thông, Đại Nghĩa từng cho biết bố mẹ là những người có tư duy rất thoáng và hiện đại nên chưa bao giờ thúc giục và ép buộc anh phải lập gia đình. Anh từng nói đùa với khán giả rằng anh muốn để thời gian giúp đời vì "lấy vợ là lạc hậu".

Đại Nghĩa từng cho biết bố mẹ là những người có tư duy rất thoáng và hiện đại nên chưa bao giờ thúc giục và ép buộc anh phải lập gia đình

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật miệt mài, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ và cơ ngơi khang trang ở tuổi 44. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm và không phô trương. Anh cũng là một trong những sao Việt làm nhiều hoạt động từ thiện trong showbiz.

Anh từng nói đùa với khán giả rằng anh muốn để thời gian giúp đời vì "lấy vợ là lạc hậu"

Là một phật tử, nam nghệ sĩ có lối sống chậm và giúp đời để giữ tâm được bình thản. Nhiều khán giả đồng tình với MC Đại Nghĩa khi anh có được cuộc sống hạnh phúc bên người thân, bạn bè, đồng nghiệp và tìm thấy niềm vui ngay trong chính cuộc sống độc thân của mình.