"Thật sự thì tôi đã bỏ lỡ 20 năm bên gia đình rồi. Tôi nhớ, trước đây khi chưa bước vào con đường ca nhạc thì sẽ về định kỳ vào các ngày lễ tết để sum họp gia đình. Nhưng khi làm ca sĩ thì cha mẹ cũng bắt đầu hiểu được công việc đặc thù này và vào những ngày lễ, ngày 30 Tết thì tôi luôn luôn dành cho khán giả. Và cũng có những giây phút hiểu lầm, từ ngày đầu cha mẹ cũng có trách hờn, nhưng khi ngồi tâm sự mới thấy vì cha mẹ thương con nên đã luôn đặt sự thấu hiểu, thông cảm lên trên hết", Nguyễn Phi Hùng nói.

Dù sở hữu nhiều tài năng cùng ngoại hình điển trai, nam tính nhưng ở tuổi 46, nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vẫn lẻ bóng một mình. Chia sẻ về bản thân trong một chương trình truyền hình, anh cho biết trong suốt hơn 20 năm đi hát của mình, anh luôn thấy mình chưa làm tròn bổn phận chăm sóc cha mẹ.

Mỗi khi hát lên cũng giúp anh cảm thấy giải tỏa được phần nào nỗi nhớ nhà. Với anh, các sáng tác của anh phần nào đó cũng có thể chia sẻ được những thông điệp ý nghĩa cho các bạn công nhân, các bạn sinh viên sống xa nhà nên anh thường quen với việc giấu nỗi nhớ vào lòng. Nguyễn Phi Hùng khẳng định, dù không nói chuyện với cha mẹ nhiều nhưng trong trái tim anh thì cha mẹ lúc nào cũng là điểm tựa vững vàng nhất.

Nguyễn Phi Hùng nói thêm, khi theo nghệ thuật, vì công việc bận rộn nên phần lớn thời gian phải ở TPHCM, ít khi về được. Và là con trai nên đôi khi nhớ cha mẹ anh cũng cũng ít nói ra mà toàn giữ nỗi nhớ đó trong lòng. Anh chọn cách chuyển hóa nỗi nhớ đó thành cảm xúc, thành các ca khúc như Nỗi lòng xa xứ hay là nhiều bài hát về cha mẹ khác.

Mỗi khi hát lên cũng giúp anh cảm thấy giải tỏa được phần nào nỗi nhớ nhà.

Bên cạnh đó, Nguyễn Phi Hùng còn cho biết bản thân là người rất yêu trẻ con và yêu cả những hạnh phúc đơn sơ của gia đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ không lấy đó làm lý do để hối thúc bản thân cưới vợ dù hiện tại anh đã 46 tuổi. Bởi với anh, mỗi ngày được sống đều đặt giá trị bình yên lên trên hết.

Nam ca sĩ cho rằng phụ nữ là một sự bí ẩn và khi yêu thương thì sẽ không có một hình mẫu chuẩn cả. "Tôi vẫn luôn tin vào một mối duyên tiền định nào đó và mình sẽ đón nhận nó một cách hết sức nhẹ nhàng. Còn bây giờ mình cũng thả lỏng cho tâm hồn mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng bởi vì dù không có một người con gái riêng bên cạnh nhưng tôi đã có rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả. Điều đó khiến tôi cảm thấy mỗi ngày được sống đều là một món quà hạnh phúc", anh bày tỏ.

Giá trị tinh thần là tài sản quý giá nhất của Nguyễn Phi Hùng khi làm nghệ thuật.

Chia sẻ về sự nghiệp, Nguyễn Phi Hùng cho biết bản thân gặp khá nhiều khó khăn trong những ngày đầu tiên mới bước chân vào nghề. Từ những lạ lẫm trong công việc, những áp lực vì chưa thành công, chưa đạt được kỳ vọng của mọi người. Anh từng có những lúc phân vân giữa việc có nên tiếp tục con đường nghệ thuật hay hay dừng lại. Nhưng rồi chính niềm tin của mọi người khiến Nguyễn Phi Hùng cảm thấy vững vàng và không ngừng cố gắng để thành công. Anh nói: "Đến bây giờ thì tôi đã trở thành một con người khác, luôn tin vào chính mình và luôn đặt một tình yêu lớn cho nghệ thuật và cho khán giả của mình".

Nguyễn Phi Hùng luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp nghệ thuật.

Với Nguyễn Phi Hùng, tài sản lớn nhất mà anh có được sau nhiều năm làm nghệ thuật chính là những giá trị về tinh thần. "Không phải cuộc sống nhiều tiền thì chúng ta hạnh phúc mà những giá trị tích cực, những điều khiến mình cảm thấy bình yên, lan tỏa những điều tốt đẹp chính là tài sản mà tôi thấy mình có thể làm cho nó giàu hơn mỗi ngày. Mỗi ngày lại cảm thấy mình mở ra yêu thương nhiều hơn và chuyển hóa nó thành các tác phẩm, thành năng lượng trên sân khấu hay là các công việc thiện nguyện ý nghĩa. Với tôi, công việc của một người nghệ sĩ không chỉ là đáp ứng về những mặt thị trường, giải trí mà nó còn mang theo những thông điệp ý nghĩa khác nữa. Và tôi đang tìm những thông điệp ấy bằng những công việc thiện nguyện", Nguyễn Phi Hùng khẳng định.

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, nổi lên với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Anh không muốn ra đi, Dáng em... Xuất thân là một diễn viên múa ba-lê, anh lại vô tình bén duyên với ca hát và đó chính là con đường giúp anh tới gần hơn với người hâm mộ. Trong những năm làm nghề, anh cũng cho phép mình “chinh phục” lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Anh tham gia các phim Hải âu, Khi đàn ông có bầu, Tình yêu còn lại... và từng đoạt giải thưởng Diễn viên triển vọng của Cánh diều vàng 2004.