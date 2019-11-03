Đảm nhận vai trò MC của VIFW 2019, Huyền Ny có phong cách ăn mặc xuất sắc đến đâu?

Hậu trường 03/11/2019 11:15

Hình ảnh Huyền Ny để lại qua Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) năm nay chính là nữ MC tài năng có phong cách ăn mặc hiện đại, hợp mốt.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 vừa khép lại với nhiều cảm xúc khó quên. Công chúng dành nhiều lời tán dương cho các nhà thiết kế trong và ngoài nước, xuýt xoa trước các first face, vedette mỗi đêm, và cũng không quên nhắc đến Huyền Ny - nữ MC duyên dáng, xinh đẹp của chương trình. Được biết, dù tất bật với những chương trình ở hải ngoại, song Huyền Ny vẫn sắp xếp lịch trình để về nước tham gia VIFW mùa thứ 10 vừa diễn ra.

Đảm nhận vai trò MC của VIFW 2019, Huyền Ny có phong cách ăn mặc xuất sắc đến đâu? - Ảnh 1
Huyền Ny làm MC trên sân khấu

Phải nói rằng, showbiz có không ít các gương mặt MC tài năng, nhưng không phải ai cũng đủ khéo léo, thông minh và thông thạo hai ngôn ngữ Việt – Anh như Huyền Ny. Thêm một điểm khiến khán giả ấn tượng ở cô MC này, chính là ngoài tài ăn nói tự nhiên cuốn hút, Huyền Ny còn sở hữu phong cách thời trang sang trọng, hoàn toàn không kém các chân dài xuất hiện trên thảm đỏ.

Đảm nhận vai trò MC của VIFW 2019, Huyền Ny có phong cách ăn mặc xuất sắc đến đâu? - Ảnh 2
Huyền Ny tại sự kiện Tuần lễ thời trang thu đông 2019

Một trong những bộ cánh mà Huyền Ny diện trong chương trình còn khiến cô có cuộc "đụng hàng" với siêu mẫu nổi tiếng tiếng Tyra Banks, nhân vật quyền lực của cuộc thi America’s Next Top Model. Có thể thấy, dù “chạm trán” với chân dài đình đám nước ngoài nhưng Huyền Ny cũng tỏ ra không hề kém cạnh.

Chính nhờ style ăn mặc, làm đẹp hiện đại, có gu, nên Huyền Ny luôn dễ dàng “hack tuổi” trong mắt người đối diện. Không ít lần, người đẹp được khen hết lời về nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối. Ở Huyền Ny, khán giả còn thấy được thần thái sang trọng ngút ngàn, một điều hiếm có khó tìm ở các MC.

Đảm nhận vai trò MC của VIFW 2019, Huyền Ny có phong cách ăn mặc xuất sắc đến đâu? - Ảnh 3
Huyền Ny luôn biết cách chọn trang phục để tôn được vóc dáng

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình của một trong những show thời trang lớn nhất Việt Nam, Huyền Ny quả không làm khán giả thất vọng với hình ảnh của mình. Trong mỗi đêm sóng đôi cùng Tùng Leo trên sân khấu, cô luôn tỏ ra khéo léo khi chọn cho mình những bộ cánh nổi bật, quyến rũ rất riêng, vừa tôn dáng ngọc ngà mà không quá lấn át đồng nghiệp.

Huyền Ny là một MC chuyên nghiệp. Cô có thể đảm đương xuất sắc vai trò này qua các chương trình từ trong nước đến hải ngoại. Ngoài tài năng có thừa ở lĩnh vực MC, Huyền Ny còn là Tiến sĩ Dược. Cô đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 3 nhóc tỳ xinh xắn.

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