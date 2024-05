Nữ du khách chưa hết bàng hoàng, kể lại tường tận vụ việc bị tát thủng màng nhĩ ở khu du lịch tỉnh Ninh Thuận

Theo đó, khoảng 3 giờ chiều 2/5, chị cùng 2 bạn nam khác là N.T.A. và T.D.K.A. (K.A) từ khách sạn đến khu du lịch bãi Kinh - Bình Hưng để tắm biển. Ngoài phí vào cổng 50.000 đồng/người, nhóm bạn còn thuê thêm thuyền SUP với giá 150.000 đồng/giờ.

"Khi nhận thuyền từ nhân viên duy nhất ở bãi biển, chúng tôi phát hiện thuyền không có dây đeo chân an toàn (nối chân người dùng với thân thuyền để phòng trường hợp lật SUP, thuyền trôi ra xa). Tại đây cũng không có hướng dẫn viên/bảng hướng dẫn trước khi sử dụng, không có khuyến cáo an toàn khi chèo thuyền, cũng không có nhân viên cứu hộ" - D.L. nhớ lại.

D.L. giữ lại vé vào cổng khu du lịch bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Lao động

Tuy nhiên, vì không có lựa chọn khác nên nhóm bạn vẫn quyết định thuê thuyền. Anh K.A. một mình chèo SUP ra biển, hai người bạn còn lại vui chơi, tắm biển ở gần bờ. Tuy nhiên, gió to, sóng lớn dẫn đến SUP bị lật và trôi ra xa, nằm ngoài tầm kiểm soát của K.A.