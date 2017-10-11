Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam

Các cuộc thi hoa hậu chính thống ở Việt Nam sản sinh ra rất nhiều gương mặt xinh đẹp. Họ không chỉ đẹp về mặt ngoại hình mà còn có trí thông minh sắc sảo. Vì vậy, sau khi đăng quang những người đẹp này đã tận dụng được sự nổi tiếng để phát triển kinh doanh. Ít khi khoe khoang sự giàu có nhưng những người đẹp này đang sở hữu khối tài sản 'khủng' cùng cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008, Mai Phương Thúy được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp và cuộc sống sau đăng quang ít ồn ào.

Sau gần 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy chăm xuất hiện trong các sự kiện, quảng bá hình ảnh cho các thương hiệu. Năm 2013, hoa hậu này lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được nhiều thành công. Hiện tại, cô đã nắm trong tay chuỗi nhà hàng ăn uống tại Sài Gòn. Ngoài ra cô còn có cho mình một công ty riêng hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hai căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Mai Phương Thúy còn được biết đến là một trong những mỹ nhân Việt có sở thích dùng hàng hiệu đắt đỏ nhất nhì showbiz.

Hoa hậu Hương Giang

Người đẹp từng lọt vào top 16 của cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 khi đại diện cho Việt Nam chinh chiến ở cuộc thi quốc tế này.

Hoa hậu Hương Giang không tham gia quá nhiều vào showbiz mà nhanh chóng kết hôn với một doanh nhân người Hồ Bắc – Trung Quốc. Hiện tại cô đã có cho mình một gia đình hạnh phúc cùng hai con nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù có chồng là doanh nhân giàu có nhưng hoa hậu Hương Giang không phụ thuộc vào chồng mà tự mình làm kinh doanh. Hiện tại người đẹp này có một công ty riêng về truyền thông, sự kiện tại Việt Nam hoạt động hơn 4 năm qua.

Hoa hậu Thùy Lâm

Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 và đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cùng năm. Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với bạn trai 5 năm là Tiến sĩ kinh tế Việt kiều trở về từ Mỹ có tên Nguyễn Anh Tuấn.

Sau khi kết hôn, hoa hậu Thùy Lâm lui về hậu trường chăm sóc cho gia đình nhỏ và hoạt động kinh doanh. Hiện nay cô đang điều hành chuỗi cửa hàng spa làm đẹp tại Hà Nội và có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người mơ ước

Á hậu Ngọc Oanh

Cô là Á hậu năm 2000. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian. Hiện tại đã 37 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc khiến nhiều chị em phải trầm trồ ghen tị.

Cô cũng là một người đẹp kín tiếng khi không tham gia nhiều vào showbiz mà tập trung vào kinh doanh và chăm sóc cho gia đình. Hiện tại Ngọc Oanh có một công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh và được điều hành dưới sự hỗ trợ của anh trai mình.

Hoa hậu Thu Thảo

Đám cưới đẹp như chuyện cổ tích vừa mới được diễn ra giữa hoa hậu Đặng Thu Thảo và đại gia Trung Tín khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thu Thảo được dành tặng những mỹ từ như “Thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu của những hoa hậu”… bởi vẻ đẹp thuần khiến và lối sống giản dị, không bị cuốn theo những xô bồ của giới showbiz. Gặp được người đàn ông của cuộc đời, Thu Thảo giờ đây đã trở thành “cô dâu tỷ phú” và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người chồng điển trai, giàu có.