Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam

Hậu trường 11/10/2017 16:00

Các Hoa hậu và Á hậu kín tiếng này có cuộc sống cực kì sang chảnh, giàu có với tài kinh doanh khiến nhiều người thán phục.

Các cuộc thi hoa hậu chính thống ở Việt Nam sản sinh ra rất nhiều gương mặt xinh đẹp. Họ không chỉ đẹp về mặt ngoại hình mà còn có trí thông minh sắc sảo. Vì vậy, sau khi đăng quang những người đẹp này đã tận dụng được sự nổi tiếng để phát triển kinh doanh. Ít khi khoe khoang sự giàu có nhưng những người đẹp này đang sở hữu khối tài sản 'khủng' cùng cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008, Mai Phương Thúy được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp và cuộc sống sau đăng quang ít ồn ào.

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Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Internet

Sau gần 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy chăm xuất hiện trong các sự kiện, quảng bá hình ảnh cho các thương hiệu. Năm 2013, hoa hậu này lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được nhiều thành công. Hiện tại, cô đã nắm trong tay chuỗi nhà hàng ăn uống tại Sài Gòn. Ngoài ra cô còn có cho mình một công ty riêng hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hai căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 2
Hoa hậu có cuộc sống đời thường rất viên mãn và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 3

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 4

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 5
Hoa hậu Việt Nam 2008 thường chia sẻ những hình ảnh thư thái trong cuộc sống và đặc biệt cô có sở thích đặc  biệt với những chiếc đồng hồ hàng hiệu - Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy còn được biết đến là một trong những mỹ nhân Việt có sở thích dùng hàng hiệu đắt đỏ nhất nhì showbiz.

Hoa hậu Hương Giang

Người đẹp từng lọt vào top 16 của cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 khi đại diện cho Việt Nam chinh chiến ở cuộc thi quốc tế này.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 6
Hoa hậu Hương Giang hiện đang ngồi ghế ban giám khảo của cuộc thi “Tôi là hoa hậu Hoàn vũ 2017” - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hương Giang không tham gia quá nhiều vào showbiz mà nhanh chóng kết hôn với một doanh nhân người Hồ Bắc – Trung Quốc. Hiện tại cô đã có cho mình một gia đình hạnh phúc cùng hai con nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 7
Cô có cuộc sống khá thư thái bên chồng con - Ảnh: Internet

Mặc dù có chồng là doanh nhân giàu có nhưng hoa hậu Hương Giang không phụ thuộc vào chồng mà tự mình làm kinh doanh. Hiện tại người đẹp này có một công ty riêng về truyền thông, sự kiện tại Việt Nam hoạt động hơn 4 năm qua.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 8
Hai nhóc tì đáng yêu của Hoa hậu Hương Giang - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Lâm

Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 và đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cùng năm. Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với bạn trai 5 năm là Tiến sĩ kinh tế Việt kiều trở về từ Mỹ có tên Nguyễn Anh Tuấn.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 9

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 10
Hoa hậu Thùy Lâm đẹp mặn mà sau gần 10 năm đăng quang - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, hoa hậu Thùy Lâm lui về hậu trường chăm sóc cho gia đình nhỏ và hoạt động kinh doanh. Hiện nay cô đang điều hành chuỗi cửa hàng spa làm đẹp tại Hà Nội và có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người mơ ước

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 11

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 12
Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Thùy Lâm bên chồng và con trai - Ảnh: Internet

Á hậu Ngọc Oanh

Cô là Á hậu năm 2000. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian. Hiện tại đã 37 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc khiến nhiều chị em phải trầm trồ ghen tị.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 13
Thời gian dường như đã bỏ quên Á hậu Ngọc Oanh - Ảnh: Internet

Cô cũng là một người đẹp kín tiếng khi không tham gia nhiều vào showbiz mà tập trung vào kinh doanh và chăm sóc cho gia đình. Hiện tại Ngọc Oanh có một công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh và được điều hành dưới sự hỗ trợ của anh trai mình.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 14
Á hậu Ngọc Oanh hiện là một nữ doanh nhân thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thu Thảo

Đám cưới đẹp như chuyện cổ tích vừa mới được diễn ra giữa hoa hậu Đặng Thu Thảo và đại gia Trung Tín khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thu Thảo được dành tặng những mỹ từ như “Thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu của những hoa hậu”… bởi vẻ đẹp thuần khiến và lối sống giản dị, không bị cuốn theo những xô bồ của giới showbiz. Gặp được người đàn ông của cuộc đời, Thu Thảo giờ đây đã trở thành “cô dâu tỷ phú” và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người chồng điển trai, giàu có.

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 15
Vẻ đẹp thuần khiết “vạn người mê” của hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến nhiều người mê đắm - Ảnh: Internet

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 16
Cô và đại gia Trung Tín vừa tổ chức đám cưới đẹp như mơ vào ngày 6/10 vừa qua - Ảnh: Internet

Cuộc sống viên mãn của những Hoa hậu, Á hậu kín tiếng nhất Việt Nam - Ảnh 17
Đây là cơ ngơi mà Hoa hậu Thu Thảo sẽ sinh sống cùng gia đình chồng sau kết hôn. Nhiều người cho rằng cô chính là nàng Lọ Lem ngoài đời thực - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

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